हनुमान मंदिर का छठा पाटोत्सव शुरू, कारोई में लगा चार दिवसीय मेला

मेले का शुभारंभ मंदिर के महंत बाबूगिरी के सानिध्य और पंडित ओमप्रकाश व्यास सहित गांव के विशिष्टजनों की उपस्थिति में हुआ। सांवरिया हनुमान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नटराज सिंह कारोही और अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। अतिथियों ने लेटे हुए हनुमानजी के दर्शन और पूजा-अर्चना कर आयोजन की सफलता की कामना की। पाटोत्सव को लेकर पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। मेले में ग्रामीणों के मनोरंजन के लिए झूले-चकरी और विभिन्न प्रकार की स्टॉलें लगाई गई हैं, जहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है।