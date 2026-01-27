भीलवाड़ा में मौसम का यू-टर्न: तड़के बरसे बदरा, मावठ के साथ लौटी हाड़ कंपाने वाली सर्दी

भीलवाड़ा जिले में मंगलवार को मौसम ने अचानक पलटी मारी है। गणतंत्र दिवस के उत्साह के बीच बदले मौसम के मिजाज ने शहर से लेकर गांव तक ठिठुरन बढ़ा दी है। मंगलवार तड़के से ही जिले के कई हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। इससे पारे में गिरावट दर्ज की गई है। अचानक हुई इस बारिश को खेती के लिए अमृत यानी मावठ माना जा रहा है, लेकिन बढ़ते कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है।