27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में मौसम का यू-टर्न: तड़के बरसे बदरा, मावठ के साथ लौटी हाड़ कंपाने वाली सर्दी

भीलवाड़ा जिले में मंगलवार को मौसम ने अचानक पलटी मारी है। गणतंत्र दिवस के उत्साह के बीच बदले मौसम के मिजाज ने शहर से लेकर गांव तक ठिठुरन बढ़ा दी है। मंगलवार तड़के से ही जिले के कई हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 27, 2026

Weather takes a U-turn in Bhilwara: Rain lashes the city in the early morning hours.

Weather takes a U-turn in Bhilwara: Rain lashes the city in the early morning hours.

भीलवाड़ा जिले में मंगलवार को मौसम ने अचानक पलटी मारी है। गणतंत्र दिवस के उत्साह के बीच बदले मौसम के मिजाज ने शहर से लेकर गांव तक ठिठुरन बढ़ा दी है। मंगलवार तड़के से ही जिले के कई हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। इससे पारे में गिरावट दर्ज की गई है। अचानक हुई इस बारिश को खेती के लिए अमृत यानी मावठ माना जा रहा है, लेकिन बढ़ते कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है।

ग्रामीण अंचल में बारिश, बढ़ी ठिठुरन

जिले के आकोला, बरूंदनी, और गेंदलिया कस्बों सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ गई है और सर्द हवाओं ने धूजणी छुड़ा दी है। लोग सुबह देर तक रजाईयों में दुबके नजर आए, वहीं चाय की थड़ियों पर अलाव तपते लोगों की भीड़ दिखाई दी। मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यह बदलाव आया है।

खेती के लिए अमृत है यह बूंदें

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार जनवरी के अंत में हो रही यह हल्की बारिश रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं, जौ और चने के लिए संजीवनी का काम करेगी। हालांकि अगर ओलावृष्टि होती है तो नुकसान की आशंका भी बनी हुई है। फिलहाल, किसान इस मावठ से खुश नजर आ रहे हैं।

  • शीतलहर का अलर्ट: अगले 24 घंटों में जिले में कोहरा छाने और शीतलहर चलने की संभावना है।
  • तापमान में गिरावट: दिन के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है।
  • बचाव की सलाह: चिकित्सा विभाग ने अचानक बढ़ी सर्दी को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 09:33 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में मौसम का यू-टर्न: तड़के बरसे बदरा, मावठ के साथ लौटी हाड़ कंपाने वाली सर्दी

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बनास के सीने पर प्रहार करने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक, पुलिस ने घेरा तो भाग खड़े हुए माफिया

Surgical strike against those who attacked the heart of Banas.
भीलवाड़ा

राजस्थान का ऐसा गांव: यहां जन्म लेते कूट-कूट कर भरी जाती जहन में देशभक्ति की भावना

A village in Rajasthan where patriotism is instilled in the minds of children from the moment they are born.
भीलवाड़ा

विकसित राजस्थान की संकल्पना: पुलिस लाइन मैदान में गूंजा राष्ट्रगान, प्रभारी मंत्री ने फहराया तिरंगा

The national anthem echoed at the police lines ground, and the minister in charge hoisted the tricolor flag.
भीलवाड़ा

विकसित भारत के संकल्प में भीलवाड़ा बनेगा सारथी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में जिला बनेगा अव्वल

Bhilwara will become a key driver in the resolve for a developed India, and the district will become a leader in textile exports.
भीलवाड़ा

Bhilwara: चरागाह में युवक का शव मिलने से हड़कंप, पिता- रिश्तेदारों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप

एफएसएल टीम ने मौके पर जुटाए साक्ष्य, पत्रिका फोटो
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.