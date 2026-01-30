विश्व कुष्ठ रोग दिवस विशेष : अज्ञानता और झिझक बनी कुष्ठ उन्मूलन में दीवार

तमाम कोशिशों के बावजूद कुष्ठ रोग चिकित्सा से ज्यादा सामाजिक सोच की लड़ाई लड़ रहा है। हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है लेकिन अज्ञानता, डर और सामाजिक झिझक अब भी इस बीमारी के उपचार में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। कुष्ठ रोग न तो लाइलाज है और न ही छूने या साथ बैठने से फैलने वाली खतरनाक बीमारी, फिर भी समाज में डर गहराई तक बैठा हुआ है। यही कारण है की महात्मा गांधी अस्पताल में हर माह पुराने केवल दवा लेने के लिए आने वालों को छोड़कर इक्का दुक्का रोगी ही निकलकर आ रहे हैं। कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षणों में त्वचा पर सुन्न दाग, प्रभावित हिस्से में पसीना न आना और बालों का झड़ना शामिल है। यदि शुरुआती अवस्था में ही रोग की पहचान हो जाए, तो मल्टी ड्रग थेरेपी (एमडीटी) से रोगी को पूरी तरह स्वस्थ किया जा सकता है।