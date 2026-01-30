30 जनवरी 2026,

भीलवाड़ा

विश्व कुष्ठ रोग दिवस विशेष : अज्ञानता और झिझक बनी कुष्ठ उन्मूलन में दीवार

तमाम कोशिशों के बावजूद कुष्ठ रोग चिकित्सा से ज्यादा सामाजिक सोच की लड़ाई लड़ रहा है। हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है लेकिन अज्ञानता, डर और सामाजिक झिझक अब भी इस बीमारी के उपचार में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। कुष्ठ रोग न तो लाइलाज है और न [&hellip;]

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 30, 2026

World Leprosy Day Special: Ignorance and hesitation remain obstacles in leprosy eradication.

World Leprosy Day Special: Ignorance and hesitation remain obstacles in leprosy eradication.

  • - इलाज योग्य रोग फिर भी समाज में डर
  • - एमडीटी से 100 प्रतिशत इलाज संभव

तमाम कोशिशों के बावजूद कुष्ठ रोग चिकित्सा से ज्यादा सामाजिक सोच की लड़ाई लड़ रहा है। हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है लेकिन अज्ञानता, डर और सामाजिक झिझक अब भी इस बीमारी के उपचार में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। कुष्ठ रोग न तो लाइलाज है और न ही छूने या साथ बैठने से फैलने वाली खतरनाक बीमारी, फिर भी समाज में डर गहराई तक बैठा हुआ है। यही कारण है की महात्मा गांधी अस्पताल में हर माह पुराने केवल दवा लेने के लिए आने वालों को छोड़कर इक्का दुक्का रोगी ही निकलकर आ रहे हैं। कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षणों में त्वचा पर सुन्न दाग, प्रभावित हिस्से में पसीना न आना और बालों का झड़ना शामिल है। यदि शुरुआती अवस्था में ही रोग की पहचान हो जाए, तो मल्टी ड्रग थेरेपी (एमडीटी) से रोगी को पूरी तरह स्वस्थ किया जा सकता है।

कुष्ठ रोग की जांच और दवाएं निशुल्क

जिले में महात्मा गांधी अस्पताल सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर कुष्ठ रोग की जांच और दवाएं पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध हैं कुष्ठ रोग वंशानुगत नहीं होता है और ना हाथ मिलाने, साथ खाने अथवा पास बैठने से फैलता है। एमडीटी की पहली खुराक लेते ही रोगी से संक्रमण फैलने की संभावना समाप्त हो जाती है।

एक्सपर्ट व्यू...

कुष्ठ को पूर्व जन्म के पाप से जोड़ना या इसे अत्यंत संक्रामक मानना पूरी तरह गलत है। यह भी भ्रम है कि इसका इलाज केवल बड़े शहरों में संभव है, जबकि सच्चाई यह है कि जिले की हर सरकारी डिस्पेंसरी में इसका मुफ्त और प्रभावी उपचार उपलब्ध है। कुष्ठ उन्मूलन की राह में सबसे बड़ी चुनौती दवा नहीं, बल्कि समाज की सोच है।

डॉ. भागीरथ सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ, एमजीएच

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

30 Jan 2026 09:12 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / विश्व कुष्ठ रोग दिवस विशेष : अज्ञानता और झिझक बनी कुष्ठ उन्मूलन में दीवार
भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गेहूं खरीद: अब 2525 रुपए क्विंटल मिलेगा दाम, 1 से रजिस्ट्रेशन; जन आधार-बैंक खाता लिंक जरूरी

Wheat procurement: Farmers will now get Rs 2525 per quintal, registration starts from April 1st.
भीलवाड़ा

शिक्षा विभाग में छुट्टियों पर ‘ब्रेक’: पहले से मंजूर अवकाश भी निरस्त

'Break' on holidays in the education department: Previously approved leaves also cancelled.
भीलवाड़ा

फाटक खुलते ही मचती है अफरा-तफरी, कब मिलेगी जाम से निजात

As soon as the gates open, chaos erupts; when will we get relief from this traffic jam?
भीलवाड़ा

बर्फबारी से ठिठुरन: शहर ने ओढ़ी कोहरे की चादर, बादलों के आगे सूर्यदेव नतमस्तक….

The city is covered in a blanket of fog, and the sun god bows before the clouds...
भीलवाड़ा

पैंथर की दहशत: पहले मां को खदेड़ा, दूसरे दिन खेल मैदान में मिला शावक; वन विभाग ने किया रेस्क्यू

Panther terror: First mother chased away, cub found in playground the next day
भीलवाड़ा
