दूषित हवा को स्वच्छ करने विदेशों की तरह लगाए जाएं स्मॉग टॉवर, तब सांसें हों सुरक्षित

भिवाड़ी. औद्योगिक क्षेत्र की हवा सांस लेने लायक नहीं है। बुधवार को भी एक्यूआई खतरनाक स्तर पर घूमता रहा। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अभी कुछ दिन राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हवा को स्वच्छ करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वह जिम्मेदार विभाग और सरकार नहीं कर रही है। यहां हवा को स्वच्छ करने के लिए विदेशों की तरफ स्मॉग टॉवर लगाए जाने चाहिए। इन टॉवर को लगाने पर करीब 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी, इसके बाद यहां की हवा स्वच्छ हो जाएगी। इस जीवन रक्षक उपकरणों को लगाने में कोई विभाग रुचि नहीं दिखा रहा है। अभी तक इस संबंध में कोई कार्ययोजना भी नहीं है। जबकि भिवाड़ी से हर साल राज्य सरकार को 7300 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के टैक्स भी रहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 1.75 लाख मजदूर ईएसआईसी में पंजीकृत है। एक कार्ड पर चार परिजन भी मानें तो यह आंकड़ा सात लाख लोगों का होता है। इसके अतिरिक्त ठेके पर भी बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब इनके साथ ही वे कर्मचारी और अधिकारी हैं जो कि कंपनियों में बड़े पद पर हैं। इस तरह लाखों लोग यहां रोजगार और व्यापार करने के लिए रहते हैं, लेकिन उनको स्वच्छ हवा नहीं मिलती। राजधानी दिल्ली में बुधवार को एक्यूआई 414 और भिवाड़ी में 325 अंक रहा। दिल्ली में मंगलवार को एक्यूआई 429 अंक और भिवाड़ी में 380 रहा। सोमवार को भिवाड़ी में एक्यूआई 334 रहा और दिल्ली में 343 रहा।