छह अवैध ट्रांसफार्मर सहित डिम्मा बरामद, घर में छिपाकर कर रहे थे बिजली चोरी

भिवाड़ी. विद्युत निगम भिवाड़ी वृत में अवैध ट्रांसफार्मर को जब्त किया गया। तिजारा क्षेत्र के तीन गांव से छह अवैध ट्रांसफार्मर उतारे गए और एक लाख रुपए की वीसीआर भरकर जुर्माना लगाया गया। अधीक्षण अभियंता जेपी बैरवा ने बताया कि तिजारा क्षेत्र के पलासली, लपाला, रहमत नगर गांव से चार अवैध ट्रांसफार्मर और दो डिम्मा निगम कर्मचारियों ने उतारकर जब्त किए हैं। डिम्मा से सिंगल फेज को थ्री फेज में बदलने का काम होता है, जिससे खेतों में सिंचाई की जाती है। अवैध ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी करने पर तीन जनों की एक लाख रुपए की वीसीआर भरी गई है। एसई जेपी बैरवा ने बताया कि तिजारा सहायक अभियंता रमेश मीणा की टीम ने कार्रवाई की। अवैध ट्रांसफार्मर एवं डिम्मा से करंट लगने एवं जान माल के नुकसान का खतरा रहता है। कई जगह ट्रांसफार्मर को जान जोखिम में डालकर मकानों के अंदर छिपाकर रखा हुआ था। निगम अभियंताओं ने बताया कि उक्त क्षेत्र में अन्य जगह भी अवैध ट्रांसफार्मर चिन्हित किए हुए हैं, जल्द ही बरामदगी की जाएगी।