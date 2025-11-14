Patrika LogoSwitch to English

बिना मकान के खाली भूखंड में भेजे पानी के बिल, 43 हजार का बिल देख हैरत में उपभोक्ता

एक गलती ठीक कराओ, दूसरी के लिए रहो तैयार

Dharmendra dixit

Dharmendra Dixit

Nov 14, 2025

भिवाड़ी. पानी के बिलों में गड़बड़ नहीं थम रही है। कभी बिना रीडिंग के बिल, कभी रीडिंग से अधिक बिल आ रहे हैं। जलदाय विभाग की ओर से भेजे जाने वाले बिलों का शहरवासी कई बार विरोध जता चुके हैं। अब नया मामला ऐसे बिल से जुड़ा है जो कि जिसमें उपभोक्ता ने कनेक्शन ही नहीं लिया है। बिना कनेक्शन के ही 43 हजार रुपए का बिल उपभोक्ता को थमा दिया गया है। अचानक आए इस बिल से उपभोक्ता भी हैरत में है कि बिना कनेक्शन के भी उसे पानी का बिल भरना पड़ेगा। इस बारे ने उपभोक्ता ने जलदाय विभाग में भी जानकारी चाही लेकिन उसे स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। कहा कि बीडा की ओर से पुराने कनेक्शन का जो डाटा दिया गया, उसके आधार पर बिल दिए गए हैं। पूर्व में बीडा की ओर से सेक्टर में पानी आपूर्ति की जाती थी। उपभोक्ता ने बीडा से भी कनेक्शन नहीं लिया था। उपभोक्ता जितेंद्र शर्मा बताया कि ने एक साल पहले ही भूखंड खरीदा था और भूखंड में निर्माण नहीं था। सेक्टर में इसी तरह अन्य खाली भूखंड के भी पानी बिल भेजे जा रहे हैं।

14 Nov 2025 05:39 pm

