1000 में 1 SIM, अब टेलीकॉम कंपनियों का सिम वेरिफिकेशन करने वाली एजेंसियों की होगी जांच

बता दें कि, साइबर ठगों को सिम सप्लाई करने के लिए एजेंट नियुक्त किए गए थे। हर सिम के लिए कमीशन दिया जाता था। इस बीच एसओजी के निशाने पर टेलीकॉम कंपनियों की सिम वेरिफिकेशन करने वाली ठेका कंपनी भी है। उनकी भूमिका भी तलाशी जा रही है। 3824 फर्जी सिम सप्लायरों से मिली 7500 सिम की जांच जारी है। इसमें अब टेलीकॉम कंपनियों की भूमिका भी देखी जा रही है। देखा जा रहा है, आखिर फर्जी सिम कहां से निकल रही है। प्रथमिक जांच में पता चला है कि टेलीकॉम कंपनियों ने सिम के सत्यापन का काम निजी कंपनियों को ठेके पर दे दिया है। पुलिस पूछताछ के आधार पर एजेंसियों से संपर्क कर रही है।