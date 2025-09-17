1000 में 1 SIM, अब टेलीकॉम कंपनियों का सिम वेरिफिकेशन करने वाली एजेंसियों की होगी जांच

MP News: आम लोगों को धोखा देकर कंपनियों से 7500 सिम जारी करा देश के राज्यों के साथ कंबोडिया और थाईलैंड में सिम खपाने वाले गिरोह ने नया खुलासा किया है। साइबर पुलिस की गठित एसओजी ने गिरफ्तार 51 लोगों ने पूछताछ की है। आरोपियों ने सिम सप्लायर नेटवर्क का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे सिम की सप्लाई साइबर ठगों को करते थे। सिम के दाम तय नहीं थे। पुलिस जब भी सिम पर सख्ती करती तो गिरोह सिम के दाम बढ़ा देते थे। एक सिम के 1000 रुपए तक वसूले जाते थे।
बता दें कि, साइबर ठगों को सिम सप्लाई करने के लिए एजेंट नियुक्त किए गए थे। हर सिम के लिए कमीशन दिया जाता था। इस बीच एसओजी के निशाने पर टेलीकॉम कंपनियों की सिम वेरिफिकेशन करने वाली ठेका कंपनी भी है। उनकी भूमिका भी तलाशी जा रही है। 3824 फर्जी सिम सप्लायरों से मिली 7500 सिम की जांच जारी है। इसमें अब टेलीकॉम कंपनियों की भूमिका भी देखी जा रही है। देखा जा रहा है, आखिर फर्जी सिम कहां से निकल रही है। प्रथमिक जांच में पता चला है कि टेलीकॉम कंपनियों ने सिम के सत्यापन का काम निजी कंपनियों को ठेके पर दे दिया है। पुलिस पूछताछ के आधार पर एजेंसियों से संपर्क कर रही है।
पुलिस की पूछताछ में सिम विक्रेताओं ने खुलासा किया है कि फर्जी सिमों का उपयोग फर्जी बैंक खातों को खोलने में किया गया। इस बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी में किया जाता था। पुलिस ने ऐसे खातों की सूची तैयार की है। अब खातों की हिस्ट्री निकाली जाएगी। देखा जाएगा कि कितने संदिग्ध ट्रांजेक्शन किए गए। उन खातों में जमा रुपए होल्ड भी करवाए जाएंगे।