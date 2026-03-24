एमपी के इस विभाग के राजस्व में 20 प्रतिशत की वृद्धि, वित्त मंत्री ने की समीक्षा

Jagdish Devda - प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा Jagdish Devda ने सोमवार को मंत्रालय में आबकारी व्यवस्था वर्ष 26-27 की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 26-27 में मप्र की समस्त मदिरा दुकानों का ई-टेंडर एवं ई टेंडर कम ऑक्सन के माध्यम से निष्पादन करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। वर्ष 2026-2027 के लिए मदिरा दुकानों के वर्ष 2025-26 के वार्षिक मूल्य में आबकारी नीति अनुसार 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इसी आधार पर वर्ष 2026-27 के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2026-27 के लिए मदिरा दुकानों से सरकार को 19 हजार 952 करोड़ की प्राप्ति होगी। अब तक कुल 6 चरणों में हुए मदिरा दुकानों के निष्पादन से 11 हजार 827 का आबकारी राजस्व सुनिश्चित हुआ है जो कि वर्ष 2025-26 वार्षिक मूल्य से 30 प्रतिशत अधिक है। भोपाल, जबलपुर, रतलाम, कटनी, शाजापुर, आलीराजपुर, दमोह, नीमच और झाबुआ जिलों में राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करना शेष है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जिला आबकारी अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के लिए निर्देशित किया।