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एमपी के इस विभाग के राजस्व में 20 प्रतिशत की वृद्धि, वित्त मंत्री ने की समीक्षा

Jagdish Devda- अब तक उमरिया, सीधी, शहडोल, मडला, डिण्डोरी, खरगौन, आदि जिले सौ प्रतिशत राजस्व निष्पादित हो चुके हैं

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भोपाल

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deepak deewan

Mar 24, 2026

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जिला आबकारी अधिकारियों को लक्ष्य के लिए विशेष प्रयास करने के लिए निर्देशित किया

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जिला आबकारी अधिकारियों को लक्ष्य के लिए विशेष प्रयास करने के लिए निर्देशित किया

Jagdish Devda - प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा Jagdish Devda ने सोमवार को मंत्रालय में आबकारी व्यवस्था वर्ष 26-27 की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 26-27 में मप्र की समस्त मदिरा दुकानों का ई-टेंडर एवं ई टेंडर कम ऑक्सन के माध्यम से निष्पादन करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। वर्ष 2026-2027 के लिए मदिरा दुकानों के वर्ष 2025-26 के वार्षिक मूल्य में आबकारी नीति अनुसार 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इसी आधार पर वर्ष 2026-27 के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2026-27 के लिए मदिरा दुकानों से सरकार को 19 हजार 952 करोड़ की प्राप्ति होगी। अब तक कुल 6 चरणों में हुए मदिरा दुकानों के निष्पादन से 11 हजार 827 का आबकारी राजस्व सुनिश्चित हुआ है जो कि वर्ष 2025-26 वार्षिक मूल्य से 30 प्रतिशत अधिक है। भोपाल, जबलपुर, रतलाम, कटनी, शाजापुर, आलीराजपुर, दमोह, नीमच और झाबुआ जिलों में राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करना शेष है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जिला आबकारी अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के लिए निर्देशित किया।

कम राजस्व वसूली वाले जिले क्रमश: इन्दौर 78 प्रतिशत, ग्वालियर 79 प्रतिशत, धार 76 प्रतिशत, शिवपुरी 80 प्रतिशत, रीवा 85 प्रतिशत, खण्डवा 82 प्रतिशत

अब तक उमरिया, सीधी, शहडोल, मडला, डिण्डोरी, खरगौन, आदि जिले सौ प्रतिशत राजस्व निष्पादित हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री देवड़ा को बताया गया कि कम राजस्व वसूली वाले जिले क्रमश: इन्दौर 78 प्रतिशत, ग्वालियर 79 प्रतिशत, धार 76 प्रतिशत, शिवपुरी 80 प्रतिशत, रीवा 85 प्रतिशत, खण्डवा 82 प्रतिशत, अशोकनगर 82 प्रतिशत सिंगरौली 83 प्रतिशत और नर्मदापुरम 93 प्रतिशत राजस्व प्राप्त किया जा चुका है।

भोपाल, जबलपुर, रतलाम, कटनी, शाजापुर, आलीराजपुर, दमोह, नीमच और झाबुआ जिलों में राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करना शेष है

जिन जिलों में राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करना शेष है उनमें भोपाल, जबलपुर, रतलाम, कटनी, शाजापुर, आलीराजपुर, दमोह, नीमच और झाबुआ जिला शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इन जिलों पदस्थ जिला आबकारी अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। समिति की बैठक में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके उपस्थित थीं। इसके साथ ही प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर, आबकारी आयुक्त एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें।

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Published on:

24 Mar 2026 11:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के इस विभाग के राजस्व में 20 प्रतिशत की वृद्धि, वित्त मंत्री ने की समीक्षा

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