एमपी के दो जिलों में 13 क्विंटल डोडाचूरा जब्त, पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार

आगर मालवा में थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आगर-सारंगपुर मार्ग स्थित गणेश घाटी पर नाकाबंदी कर एक कंटेनर ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान कंटेनर में भरी 31 काले रंग की बोरियों में छिपाकर रखा गया कुल 613 किलो 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद किया। प्रकरण में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो वाहन के माध्यम से मादक पदार्थ को अन्य राज्य की ओर परिवहन कर रहा था। आरोपी के कब्जे से कंटेनर ट्रक, 2 मोबाइल फोन, नगद राशि एवं अन्य दस्तावेज सहित लगभग 1 करोड़ 53 लाख 46 हजार रुपए की संपत्ति जप्त की।