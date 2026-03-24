24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के दो जिलों में 13 क्विंटल डोडाचूरा जब्त, पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार

MP Police- मादक पदार्थ के स्रोत एवं तस्करी नेटवर्क के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Mar 24, 2026

Quintals of Doda Chura Seized in Two Districts of MP

Quintals of Doda Chura Seized in Two Districts of MP (फोटो- Patrika.com)

MP Police- मध्यप्रदेश में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रदेश के दो जिलों आगर मालवा एवं मंदसौर में 13 क्विंटल से ज्यादा डोडाचूरा जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने कुल 1 करोड़ 72 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की। दोनों प्रकरणों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। मादक पदार्थ के स्रोत एवं तस्करी नेटवर्क के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

आगर मालवा एवं मंदसौर जिलों में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाते हुए 13 क्विंटल से अधिक का अवैध डोडाचूरा एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहनों सहित लगभग 1 करोड़ 72 लाख रूपए की संपत्ति जब्त की है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

आगर मालवा में थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आगर-सारंगपुर मार्ग स्थित गणेश घाटी पर नाकाबंदी कर एक कंटेनर ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान कंटेनर में भरी 31 काले रंग की बोरियों में छिपाकर रखा गया कुल 613 किलो 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद किया। प्रकरण में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो वाहन के माध्यम से मादक पदार्थ को अन्य राज्य की ओर परिवहन कर रहा था। आरोपी के कब्जे से कंटेनर ट्रक, 2 मोबाइल फोन, नगद राशि एवं अन्य दस्तावेज सहित लगभग 1 करोड़ 53 लाख 46 हजार रुपए की संपत्ति जप्त की।

मंदसौर में थाना सीतामऊ क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मानपुरा आम रोड से एक बोलेरो पिकअप वाहन की तलाशी के दौरान 37 प्लास्टिक कट्टों में भरा हुआ कुल 7 क्विंटल 22 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त किया। उक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा बोलेरो पिकअप वाहन, एक ट्रैक्टर एवं मोबाइल फोन सहित लगभग 19 लाख 3 हजार रुपए मूल्य की संपत्ति जप्त की गई है।

अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही

मध्यप्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस द्वारा प्रदेशभर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार के अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Mar 2026 10:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के दो जिलों में 13 क्विंटल डोडाचूरा जब्त, पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG गैस सिलेंडर वितरण की नई गाइडलाइन जारी, तय किया गया कोटा

LPG Cylinder
भोपाल

एमपी सरकार का दावा, राज्य में गैस सिलेंडर की दिक्कत नहीं

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरूण शमी ने समीक्षा की
भोपाल

एमपी में बाघ की इंटरनेशनल तस्करी में लिप्त थी तिब्बत की यांगचेन लाचुंगपा, हुई कड़ी कार्रवाई

mp Tiger
भोपाल

एमपी में टेलीमेडिसिन पर जोर, बालरोग, स्त्रीरोग प्रसूति, मेडिसिन और सर्जरी विभागों में बड़ी सुविधा

Major Boost to Gynecology and Obstetrics Services via Telemedicine in MP
भोपाल

MP TET Controversy: 1.5 लाख शिक्षकों को बड़ा झटका! नये आदेश पर आंदोलन की चेतावनी

MP TET Controversy
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.