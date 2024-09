एमपी के टीचर्स को बड़ी सौगात, वेतन-भत्‍तों का लाभ दिलाने सरकार को भेजा नया प्रस्ताव

Assistant Lecturers and Lecturers of Medical Colleges of MP will get the benefit of salary allowances मध्यप्रदेश में टीचर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है।

भोपाल•Sep 12, 2024 / 09:06 pm• deepak deewan

Assistant Lecturers and Lecturers of Medical Colleges of MP will get the benefit of salary allowances मध्यप्रदेश में टीचर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है। टीचर्स को वेतन-भत्‍तों का लाभ दिलाने के संबंध में सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इसी के साथ प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इन कॉलेजों में नई नियुक्तियों पर टीचर्स की वरिष्ठता समाप्त किए जाने का प्रावधान अब हटाया जा रहा है। वरिष्ठता बनी रहने पर न केवल उनकी हानि रुकेगी बल्कि वेतन-भत्तों में खासा लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है।