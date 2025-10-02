Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

भोपाल में यहां जलेगा 111 फीट का रावण, होगी डिजिटल आतिशबाजी

Dussehra 2025: विजयादशमी पर गुरुवार को भोपाल में सबसे ऊंचे 111 फीट के रावण का दंभ धू-धू कर जल(Ravana Effigy Burnt) उठेगा।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 02, 2025

best dussehra 2025 bhopal tallest 111-foot Ravana Effigy Burnt

Bhopal tallest 111-foot Ravana Effigy Burnt (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Dussehra 2025: विजयादशमी पर गुरुवार को भोपाल के भेल के जंबूरी मैदान में सबसे ऊंचे 111 फीट के रावण का दंभ धू-धू कर जल(Ravana Effigy Burnt) उठेगा। पत्रिका और भोजपाल मेला समिति के इस आयोजन में 90-90 फीट ऊंचे मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन होगा। समिति अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि गायिका आशा वैष्णव भजन व गीतों की प्रस्तुति देंगी। आयोजन का मुख्य मीडिया पार्टनर पत्रिका है।

डिजिटल आतिशबाजी: मुख्य आकर्षण डिजिटल आतिशबाजी होगी। पर्यावरण को देखते हुए एलईडी लाइट्स, लेजर के साथ नियंत्रित ध्वनि में डिजिटल आतिशबाजी होगी।

ऐसे होगा महोत्सव

  • शाम 7 बजे: दीप प्रज्ज्वलन
  • शाम 7.30 बजे: भजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
  • रात 11.30 बजे: पुतले का दहन
  • 11.31 से 12 बजे: डिजिटल आतिशबाजी शो।

क्यों खास

  • 111 फीट ऊंचा रावण
  • 90 फीट के मेघनाद व कुंभकर्ण
  • 60 फीट ऊंचा धड़
  • 40 फीट चौड़ी छाती
  • 20 फीट का चेहरा
  • 10 फीट ऊंचा मुकुट
  • 12 फीट के पैर
  • 5 फीट लंबा जूता
  • 8 टन वजनी
  • 300 बांस
  • 1000 मीटर सूती और अन्य कपड़ा
  • 40 कारीगरों ने किया तैयार
  • 25 दिनों में तैयार

पहले करेंगे दामाद की पूजा, फिर होगा वध, क्या है मंदसौर की अनोखी परंपरा
मंदसौर

