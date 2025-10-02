भोपाल में यहां जलेगा 111 फीट का रावण, होगी डिजिटल आतिशबाजी

Dussehra 2025: विजयादशमी पर गुरुवार को भोपाल के भेल के जंबूरी मैदान में सबसे ऊंचे 111 फीट के रावण का दंभ धू-धू कर जल(Ravana Effigy Burnt) उठेगा। पत्रिका और भोजपाल मेला समिति के इस आयोजन में 90-90 फीट ऊंचे मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन होगा। समिति अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि गायिका आशा वैष्णव भजन व गीतों की प्रस्तुति देंगी। आयोजन का मुख्य मीडिया पार्टनर पत्रिका है।