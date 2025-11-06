Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

1000km दूर दुल्हन बनकर प्रेमी के घर पहुंची युवती, बारात से पहले ऐसा हंगामा कि बुलानी पड़ी पुलिस

MP News: प्यार में धोखा खाई भोपाल की एक युवती ने एक हजार किलोमीटर का सफर तय कर प्रेमी के घर श्रीगंगानगर के गांव गोविंदपुरा पहुंचकर हंगामा कर दिया। युवक की शादी 6 नवंबर को तय थी और घर में बारात की तैयारियां चल रही थीं।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 06, 2025

MP News

MP News दुल्हन बनकर श्रीगंगानगर प्रेमी के घर पहुंची भोपाल की युवती (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: प्यार में धोखा खाई भोपाल की एक युवती ने एक हजार किलोमीटर का सफर तय कर प्रेमी के घर श्रीगंगानगर के गांव गोविंदपुरा पहुंचकर हंगामा कर दिया। युवक की शादी 6 नवंबर को तय थी और घर में बारात की तैयारियां चल रही थीं। तभी मंगलवार की सुबह जब युवती तैयार होकर दुल्हन के रूप में उसके घर पहुंची। युवती को देख परिजन हैरान रह गए। बारात जाने से कुछ दिन पहले ही दुल्हन बनकर युवती को देख हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने ही युवती सात फेरे लेने के लिए अड़ी रहीं।

पढ़ाई के दौरान हुआ प्यार

भोपाल निवासी युवती ने बताया कि बीएड की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात युवक से हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और युवक ने शादी का वादा किया था। बाद में जब युवती को पता चला कि युवक की शादी तय हो गई है, तो वह उसके गांव गोविंदपुरा श्रीगंगानगर पहुंच गई।

शादी करने की जिद पर अड़ी

जानकारी के अनुसार घर पहुंचते ही युवती ने शादी करने की जिद पकड़ ली और हंगामा मचा दिया। मामले की सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवती को शांत कराया और महिला पुलिस की मदद से थाने ले लाए। जांच में पता चला कि युवती के परिजनों ने भोपाल में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजन जब श्रीगंगानगर पहुंचे, तो पुलिस ने युवती को उनके सुपुर्द कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

दंग रह गए भोपाल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी, शाकाहारी किचन में था…
भोपाल
Bhopal Railway Station inspection

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 08:54 am

Published on:

06 Nov 2025 08:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 1000km दूर दुल्हन बनकर प्रेमी के घर पहुंची युवती, बारात से पहले ऐसा हंगामा कि बुलानी पड़ी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

AIIMS की चेतावनी: उबला ही दूध पीए, नहीं तो हो सकती है ‘ब्रूसेला बीमारी’

AIIMS Bhopal
भोपाल

एमपी में 6 अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई, 2 वेतन वृद्धियां रोकीं, दिया नोटिस

Two pay hikes of 3 officers in MP withheld
भोपाल

भोपाल में बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, वरना कटेगा चालान

bhopal helmet
भोपाल

एमपी बीजेपी में बड़ी नियुक्ति, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ट्वीट कर दी बधाई

Hemant Khandelwal tweeted on the appointment of Sushil Tyagi in the MP BJP
भोपाल

एमपी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे एक्टर आशुतोष राणा, शामिल होंगी कई हस्तियां

Actor Ashutosh Rana is organizing a major event in Katni
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.