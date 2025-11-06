1000km दूर दुल्हन बनकर प्रेमी के घर पहुंची युवती, बारात से पहले ऐसा हंगामा कि बुलानी पड़ी पुलिस

MP News दुल्हन बनकर श्रीगंगानगर प्रेमी के घर पहुंची भोपाल की युवती (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
MP News: प्यार में धोखा खाई भोपाल की एक युवती ने एक हजार किलोमीटर का सफर तय कर प्रेमी के घर श्रीगंगानगर के गांव गोविंदपुरा पहुंचकर हंगामा कर दिया। युवक की शादी 6 नवंबर को तय थी और घर में बारात की तैयारियां चल रही थीं। तभी मंगलवार की सुबह जब युवती तैयार होकर दुल्हन के रूप में उसके घर पहुंची। युवती को देख परिजन हैरान रह गए। बारात जाने से कुछ दिन पहले ही दुल्हन बनकर युवती को देख हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने ही युवती सात फेरे लेने के लिए अड़ी रहीं।
भोपाल निवासी युवती ने बताया कि बीएड की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात युवक से हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और युवक ने शादी का वादा किया था। बाद में जब युवती को पता चला कि युवक की शादी तय हो गई है, तो वह उसके गांव गोविंदपुरा श्रीगंगानगर पहुंच गई।
जानकारी के अनुसार घर पहुंचते ही युवती ने शादी करने की जिद पकड़ ली और हंगामा मचा दिया। मामले की सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवती को शांत कराया और महिला पुलिस की मदद से थाने ले लाए। जांच में पता चला कि युवती के परिजनों ने भोपाल में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजन जब श्रीगंगानगर पहुंचे, तो पुलिस ने युवती को उनके सुपुर्द कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
