7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल का वृंदावन, 12 फीट की तुलसी बनी कौतुहल, लिम्बा बुक में दर्ज कराने के कर रहे प्रयास

भोपाल में लगा है तुलसी का सबसे ऊंचा पौधा, 12 फीट है ऊंचाई

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Pravin Savarkar

Jan 07, 2026

साऊथ टीटी नगर के सरकारी क्वार्टर परिसर के आसपास लगे है कई पौधे

भोपाल. तुलसी के औषधीय गुणों से हर कोई परिचित है। आमतौर पर तुलसी के छोटे-छोटे पौधे होते हैं, लेकिन शहर के साऊथ टीटी नगर क्षेत्र में एक सरकारी क्वार्टर परिसर में 12 फीट का तुलसी का पौधा लगा है, यहीं नहीं इस क्षेत्र में आसपास भी ऐसे कई बड़े पौधे लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में लोगों के बीच इतने ऊंचे तुलसी के पौधे कौतुहल का विषय बने हुए हैं। इस क्वार्टर के साथ-साथ पास आसपास के क्षेत्रों में भी यह पौधे लगाए गए हैं। कोई इसे लौंग तुलसी कह रहा है तो कोई वन तुलसी कह रहा है। तुलसी के इन पौधों के कारण यह क्षेत्र शहर का वृंदावन बनता जा रहा है।

लिम्बा बुक ऑफ रिकाॅर्ड में कराएंगे दर्ज

यह तुलसी का पौधा लगाने वाली कविता रावत का कहना है कि वे तकरीबन पांच साल पहले यहां रहने आई थी। इसकी कलम किसी ने उनके पति को दी थी। इसे अपने बगीचे में लगाया और धीरे-धीरे यह अप्रत्याशित रूप से बढ़ता चला गया। वर्तमान में इसकी ऊंचाई लगभग 12 फीट है। वर्तमान में सबसे ऊंचे तुलसी के पौधे का वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्रीस के पास है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 11 फीट है, जबकि यह 12 फीट तक ऊंचा है। इसके लिए हमने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन भी मंगाया है, शीघ्र ही इसके लिए दावा करेंगे।

आसपास भी लगाए हैं कई पौधे

पानसिंह रावत का कहना है कि इस तुलसी की खासियत यह है कि यह हर मौसम में हरी भरी रहती है। आमतौर पर रामा और श्यामा तुलसी सर्दियों में पाला पड़ने के बाद सूख जाती है, लेकिन यह अत्यधिक सर्दी में भी नहीं सूखती। इसके पत्ते आम तुलसी के पत्तों से काफी बड़े है। जब इसे लगाया गया था तब यहां पथरीली जमीन थी। यहां बगीचे में कई तरह की और भी वनौषधियां लगाई है। इसके साथ ही आसपास मैदान, मंदिर में भी यह तुलसी के पौधे लगाए है जो फल फूल रहे हैं।

एक्सपर्ट व्यू

यह लौंग तुलसी, कई तरह से गुणकारी

मैंने वीडियो के माध्यम से यह पौधा देखा है, यह लौंग तुलसी है, औषधीय रूप से यह काफी लाभकारी होती है, इसे चाय में डालकर भी पीते हैं। आमतौर पर यह पांच से छह फीट ऊंची होती है लेकिन अगर इसके अनुरूप जमीन, प्रकाश सहित आबोहवा रहे, तो इसकी ऊंचाई और बढ़ती है। मंजरियों से बीज गिरने पर झाडि़यों की तरह यह फैलती जाती है।

डॉ राजेश सक्सेना, पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 09:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल का वृंदावन, 12 फीट की तुलसी बनी कौतुहल, लिम्बा बुक में दर्ज कराने के कर रहे प्रयास

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

घर से कॉलेज के लिए निकली युवती की रहस्यमयी मौत, अस्पताल में छोड़कर भागा युवक

bhopal
भोपाल

एमपी के कर्मचारियों, अधिकारियों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, 5 हजार तक बढ़ेगा वेतन

MP teachers and officers will get a salary increase of up to 5 thousand
भोपाल

एमपी में हर महीने लोकायुक्त ने पकड़े इतने रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी…

RISHWAT
भोपाल

छतरपुर में एक साल में 150 मौतें, झाड़-फूंक बनी इलाज से बड़ी

भोपाल

जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की राज्य सरकार की शिकायत, जानिए क्या लगाए आरोप

Jitu Patwari complained to PM Narendra Modi about the state government
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.