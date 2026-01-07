भोपाल का वृंदावन, 12 फीट की तुलसी बनी कौतुहल, लिम्बा बुक में दर्ज कराने के कर रहे प्रयास

भोपाल. तुलसी के औषधीय गुणों से हर कोई परिचित है। आमतौर पर तुलसी के छोटे-छोटे पौधे होते हैं, लेकिन शहर के साऊथ टीटी नगर क्षेत्र में एक सरकारी क्वार्टर परिसर में 12 फीट का तुलसी का पौधा लगा है, यहीं नहीं इस क्षेत्र में आसपास भी ऐसे कई बड़े पौधे लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में लोगों के बीच इतने ऊंचे तुलसी के पौधे कौतुहल का विषय बने हुए हैं। इस क्वार्टर के साथ-साथ पास आसपास के क्षेत्रों में भी यह पौधे लगाए गए हैं। कोई इसे लौंग तुलसी कह रहा है तो कोई वन तुलसी कह रहा है। तुलसी के इन पौधों के कारण यह क्षेत्र शहर का वृंदावन बनता जा रहा है।