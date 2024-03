दो बार शिकस्त दे चुके हैं कमलनाथ, अब बेटे नकुल से भिड़ेंगे बंटी साहू, जानें कैसे मिली टिकट

दो बार शिकस्त दे चुके हैं कमलनाथ, अब बेटे नकुल से भिड़ेंगे बंटी साहू, जानें कैसे मिली टिकट

भोपालPublished: Mar 13, 2024 07:51:53 pm Submitted by: deepak deewan

BJP District President Bunty Sahu in front of Nakulnath in Chhindwara- छिंदवाड़ा की राजनीति में पिछले 44 साल से सक्रिय मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बंटी साहू को कमलनाथ के पुत्र छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के खिलाफ प्रत्याशी घोषित किया गया है। बंटी साहू कमलनाथ से दो बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं पर इसके बाद भी पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार उतारने का फैसला लेते हुए उनपर भरोसा जताया है।