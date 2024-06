एमपी में गजब तमाशा! न काउंटिंग, न रिजल्ट, बीजेपी ने टांग दिए जीत के होर्डिंग्स

BJP put up hoardings of victory in Lok Sabha elections in MP अभी न काउंटिंग हुई और न ही परिणाम घोषित हुए पर बीजेपी अपने उम्मीदवार की जीत की घोषणा करने लगी है। उज्जैन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव की काउंटिंग शुरु होने के पहले ही जीत के होर्डिंग्स टांग दिए।

BJP put up hoardings of victory in Lok Sabha elections in MP – लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद अब देशभर को असली परिणामों का इंतजार है। एमपी में भी 4 जून यानि मंगलवार को मतगणना सुबह 8 बजे शुरु होगी। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। आधा घंटे के बाद ही रुझान मिलने शुरु हो जाएंगे और काउंटिंग चालू होने के दो—तीन घंटों में ही प्रदेश भर की तस्वीर सामने आ जाएगी। तमाम एग्जिट पोल में एमपी में कांग्रेस की जबर्दस्त हार और बीजेपी की बंपर जीत का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हो उठे हैं। कई जगहों पर जीत का जश्न मनाया जाने लगा है।