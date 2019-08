रक्षाबंधन स्पेशल : चल रही हैं 12 नई ट्रेन, अगर नहीं मिल रहा टिकट तो इनमें कर सकते हैं बुकिंग

भोपाल. रक्षाबंधन ( Raksha Bandhan 2019 ) में अपनों से मिलने में किसी प्रकार असुविधा न हो इसके लिये रेलवे ने रक्षाबंधन पर स्पेशल 12 ट्रेन ( raksha bandhan train ) चलाने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ( Indian Railways ) द्वारा ये ट्रेने ( New Trains ) भोपाल और हबीबगंज स्टेशन से विभिन्न स्थानों को चलेंगी। रक्षाबंधन ( raksha bandhan ) पर 02185-02186 हबीबगंज-रीवा-हबीबगंज स्टेशनों के बीच सात ट्रिप एवं 02189-02190 हबीबगंज-रीवा-हबीबगंज स्टेशनों के बीच पांच ट्रिप स्पेशल एक्स. ( express train ) चलायी जायेंगी।

जबलपुर-पुणे-जबलपुर स्पेशल एक्स. की अवधि घटाई

रेल प्रशासन ने 01656-01655 जबलपुर- पुणे-जबलपुर स्पेशल एक्सप्रेस को एक अक्टूबर तक चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व में गाड़ी 31 दिसम्बर तक चलाई जानी थी। यह गाड़ी निर्धारित दिन, ठहराव (हॉल्ट), समय-सारणी और कोच कम्पोजीशन के अनुसार चलेगी। ये गाड़ी इटारसी, हरदा, खिरकिया एवं छनेरा स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य के लिए प्रस्थान करती है।

भोपाल से लखनऊ के लिये चल रही ट्रेन, कर सकते हैं बुकिंग ( Book tickets )

Lucknow SUP EXP(12107) - Departs on: Tue, Thu & Sun

BPL PBH SUP EXP(12183) - Departs on: Tue, Fri & Sun

RAPTISAGAR EXP(12522) - Departs on: Sun only.

Pune GKP EXPRESS(15030) - Departs on: Sun only.

LTT LKO AC EXP(22121) - Departs on: Sun only.



LUCKNOW EXP(16093) - Departs on: Wed & Sun

LTT GKP SUP EXP(12542) - Departs on: All Days

PUSHPAK EXPRESS(12534) - Departs on: All Days

PNVL GKP EXPRESS(15066) - Departs on: Tue, Thu, Sat & Sun

KUSHINAGAR EXP(11015) - Departs on: All Days

ट्रेन लेट तो मिलेगा मैसेज

अगर आप राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस से रेल यात्रा करते हैं, तो रेलवे आपके लिए नई मैसेज सुविधा शुरू कर चुका है। इस सुविधा के तहत यदि ट्रेन 1 घंटा भी लेट हो रही है, तो आप रेलवे आपको एक मैसेज भेज रहा है, जो आपके लिए एक सूचना मैसेज है कि आपकी ट्रेन एक घंटा लेट हो रही है। यानी अब आपको समय से स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन लेट होने के कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा।

रेलवे ने इस तरह के इंफॉर्मेशन मैसेज की सुविधा को शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में ही शुरू किया है। ट्रायल सफल रहा तो अन्य ट्रेनों में भी इस व्यवस्था को शुरू कर दिया जाएगा। बताते चलें कि देशभर में 25 जोड़ी राजधानी और 26 जोड़ी शताब्दी ट्रेनें चलती हैं।