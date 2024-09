बीना को मिली सौगात, जिला बनाने पर सीएम मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा

CM Mohan Yadav announced to make Bina a district after the report of the Delimitation Commission सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में बीना को जिला बनाने का स्पष्ट आश्वासन दिया।

भोपाल•Sep 09, 2024 / 07:20 pm• deepak deewan

CM Mohan Yadav announced to make Bina a district after the report of the Delimitation Commission

CM Mohan Yadav announced to make Bina a district after the report of the Delimitation Commission मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बहुप्रतीक्षित बीना दौरा आखिरकार हो ही गया। सोमवार को वे बीना पहुंचे और लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर किए। यहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीना को अनेक सौगातें दीं। जिस सबसे बड़े तोहफे की बीनावासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसके बारे में भी अहम घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में बीना को जिला बनाने का स्पष्ट आश्वासन दिया।