एमपी का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां अक्टूबर से रोज उड़ेंगी 50 फ्लाइट

50 flights will fly daily from Bhopal airport from October 2024 Raja Bhoj Airport Bhopal Airport को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रुप में अपग्रेड किया जा रहा है।

भोपाल•Sep 08, 2024 / 08:30 pm• deepak deewan

50 flights will fly daily from Bhopal airport from October 2024 Raja Bhoj Airport Bhopal मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। नए एयरपोर्ट चालू किए जा रहे हैं, पुराने एयरपोर्ट में सुविधाएं और फ्लाइट बढ़ाई जा रहीं हैं। रीवा में नए एयरपोर्ट के साथ ही हाल ही में ग्वालियर के एयरपोर्ट को बढ़ाया गया है। जबलपुर एयरपोर्ट के विस्तार का काम तो अभी भी चल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल एमपी की राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट का है जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में तेजी से डेवलप किया जा रहा है।