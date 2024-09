रात भर जुटी रहीं कलेक्टर रुचिका चौहान, तड़के 3.30 बजे बड़ा फैसला लेकर बचा लीं हजारों जानें

रात भर जुटी रहीं कलेक्टर रुचिका चौहान, तड़के 3.30 बजे बड़ा फैसला लेकर बचा लीं हजारों जानें

Collector Ruchika Chauhan called at 3:30 am to rescue from flood in Dabra पिछली रात तो जिले की कलेक्टर रुचिका चौहान सहित तमाम बड़े अधिकारी बाढ़ से बचाव के काम में जुटे रहे।

भोपाल•Sep 12, 2024 / 03:51 pm• deepak deewan

Collector Ruchika Chauhan called at 3:30 am to rescue from flood in Dabra एमपी में जबर्दस्त बरसात के कारण कई जगहों पर बाढ़ आ गई है। ग्वालियर चंबल इलाके में तो स्थिति बेहद खराब है। ग्वालियर का डबरा शहर और आसपास के कई गांव पानी से घिर चुके हैं। क्षेत्र के हजारों लोगों की जान पर खतरा बन गया है। इन्हें बचाने के लिए हैदराबाद से वायुसेना की टीम और एनडीआरएफ का दल हैलीकॉप्टर सहित ग्वालियर बुलाया गया है। यहां लगातार तीन दिनों से जोरदार बरसात हो रही है। ऐसे में ग्वालियर जिला प्रशासन और पुलिस के साथ नगरीय निकायों व जनपद पंचायत की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगी हैं। पिछली रात तो जिले की कलेक्टर रुचिका चौहान सहित तमाम बड़े अधिकारी बाढ़ से बचाव के काम में जुटे रहे।