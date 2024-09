एमपी में उपचुनावों में भी कांग्रेस पस्त, 19 में से 13 वार्डों में बीजेपी की बंपर जीत

मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के उपचुनावों में भी कांग्रेस बुरी तरह पराजित हो गई है।

भोपाल•Sep 13, 2024 / 03:35 pm• deepak deewan

Congress badly defeated in by elections of urban bodies in Madhya Pradesh मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के उपचुनावों में भी कांग्रेस बुरी तरह पराजित हो गई है। प्रदेश के नगर निकायों के 19 में से 13 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई। बालाघाट नगरपालिका के जिस वार्ड ने बीजेपी को सांसद दिया, वहां भी दोबारा पार्टी का ही पार्षद बना। बालाघाट नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 22 में उपचुनाव में बीजेपी के मनीष नेमा पार्षद चुने गए। यह वार्ड भारती पारधी के पार्षद पद से इस्तीफा देने से खाली हुआ था जोकि बालाघाट सिवनी लोकसभा से सांसद चुनी गईं। उधर कांग्रेस अपने प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह नगर इंदौर का वार्ड चुनाव भी हार गई। यहां के वार्ड क्रमांक 83 में बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए जीत हासिल की।