एमपी को बड़ी सौगात, बनारस के साथ दिल्ली की एक और फ्लाइट शुरु होगी

एमपी को बड़ी सौगात, बनारस के साथ दिल्ली की एक और फ्लाइट शुरु होगी

भोपाल•Jun 16, 2024 / 09:46 pm• deepak deewan

Delhi flight Another flight to Delhi will start along with Banaras एमपी आने-जाने हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के लिए दिल्ली की एक और फ्लाइट शुरु हो रही है। इसके साथ ही बनारस के लिए भी फ्लाइट मिलेगी। पैसेंजर्स की बढ़ती डिमांड के बीच स्पाइस जेट विमानन कंपनी ने इनके लिए स्पेस मांगा है।

पर्यटन नगरी खजुराहो के कारण हवाई कंपनियों का यहां पूरा फोकस है। खजुराहो से दिल्ली बनारस की उड़ान के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। इधर इंडिगो ने 180 सीटर दो एयर बसों की बुकिंग भी चालू कर दी है। इंडिगो की फ्लाइट 27 अक्टूबर से शुरू होगी। यह भी पढ़ें : एमपी कांग्रेस का बड़ा फैसला, छिंदवाड़ा में बदलेगी कमान, कमलनाथ समर्थकों को भी हटा रही पार्टी

पैसेंजर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब स्पाइस जेट ने भी स्पेस मांगा है। अभी स्पाइस जेट की हवाई सेवा खजुराहो से दिल्ली है। अक्टूबर से इंडिगो की दो उड़ान शुरु होने से पर्यटकों की सुविधा बढ़ जाएगी। दिल्ली और बनारस का सफर और आसान हो जाएगा। दरअसल खजुराहो के लिए टूरिस्टों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश दुनिया से लोग खजुराहो आ रहे हैं। इसके कारण विमानन कंपनियों यहां फ्लाइट शुरु करना चाहती हैं। खजुराहो एयरपोर्ट के डायरेक्टर संतोष सिंह बताते हैं कि यहां से इंडिगो जल्द ही दो एयर बस चलाने की तैयारी में लगी है।

दोनों एयर बस 180 सीटर रहेंगी जिनकी बुकिंग भी चालू कर दी गई है। इतना ही नहीं, यहां स्पाइस जेट ने भी स्पेस मांगा है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य हवाई सेवाएं चालू होने की भी उम्मीद है। पढ़ना जारी रखे