एमपी कांग्रेस का बड़ा फैसला, छिंदवाड़ा में बदलेगी कमान, कमलनाथ समर्थकों को भी हटा रही पार्टी

एमपी कांग्रेस का बड़ा फैसला, छिंदवाड़ा में बदलेगी कमान, कमलनाथ समर्थकों को भी हटा रही पार्टी

Kamal Nath Nakul Nath supporter Congress District President will be removed from Chhindwara करारी हार के बाद एमपी कांग्रेस छिंदवाड़ा में पार्टी की कमान बदल रही है।

भोपाल•Jun 15, 2024 / 04:52 pm• deepak deewan

Kamal Nath Nakul Nath supporter Congress District President will be removed from Chhindwara

Kamal Nath Nakul Nath supporter Congress District President will be removed from Chhindwara – लोकसभा चुनाव में अपने पुत्र नकुलनाथ की हार के बाद एमपी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कमलनाथ के राजनैतिक रूप से नेपथ्य में जाने की आशंका बलवती होती जा रही है। 2014 और 2019 की प्रचंड मोदी लहर में भी कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को कांग्रेस के हाथ से जाने नहीं दिया था लेकिन इस चुनाव में यह दुर्ग ढह गया। बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने नकुलनाथ को एक लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इस करारी हार के सबसे ज्यादा दुष्परिणाम नाथ परिवार को भोगने पड़ रहे हैं।