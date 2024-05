एमपी में प्रसूता को अस्पताल से भगाया, दर्द से कराहते बीच सड़क पर जन्मा बच्चा

भोपाल•May 26, 2024 / 01:15 pm• deepak deewan

एमपी में एक प्रसूता को अस्पताल से भगा दिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला का प्रसव करने इंकार कर दिया। बेचारी युवती प्रसव पीड़ा से कराहती रही लेकिन अस्पताल के लोग नहीं पसीजे। आखिरकार दर्द से कराहते हुए प्रसूता ने बीच सड़क पर बच्चे के जन्म दिया। डॉक्टरों की असंवेदनशीलता की यह घटना प्रदेश के नीमच Neemuch में हुई। राजस्थान से आई एक गर्भवती युवती को जिला अस्पताल से लौटा दिया गया। अब मामले में लीपापोती की जा रही है।