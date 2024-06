Breaking – एमपी के मंत्रालय में जोरदार ब्लास्ट, लगी भीषण आग, पुलिस के साथ दमकलें पहुंची

भोपाल•Jun 11, 2024 / 07:41 pm• deepak deewan

Fire broke out after a massive blast in MP Mantralaya Vallabh Bhawan – मध्यप्रदेश के प्रशासनिक मुख्यालय वल्लभ भवन मंत्रालय में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। मंत्रालय की बिल्डिंग के 4rth फ्लोर पर यह ब्लास्ट हुआ। इसी के साथ बिल्डिंग में आग भी लग गई। ब्लास्ट के साथ भीषण आग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच दमकलें भी पहुंच गईं।

बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के साथ एक कमरे के एसी ac में आग लगी। आग लगते ही कर्मचारी केबिन से बाहर भागे।

मेंटनेंस के दौरान यह हादसा हुआ। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंत्रालय पहुंच गईं। यह भी बताया गया है कि कुछ लोगों ने खुद ही आग बुझा दी। यह भी पढ़ें : एमपी में नेशनल हाईवे बंद, भिंड ग्वालियर मार्ग पर कई घंटों से फंसे लोग, वाहनों की लगी लंबी कतार

बताया जा रहा है कि यहां एसी को सुधारा जा रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हो गया। आग लगते ही धुआं फैल गया जिससे कर्मचारी केबिन से बाहर भागे। बताते हैं कि कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। तीन माह पहले भी लगी थी आग

वल्लभ भवन में आगजनी की लगातार घटनाएं हो रहीं हैं। तीन माह पहले मार्च में मंत्रालय (वल्लभ भवन) की पुरानी बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी। 5वें फ्लोर पर लगी आग चौथी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका था। पढ़ना जारी रखे