भोपाल

एमपी के साढ़े 7 लाख से ज्यादा किसानों को सरकार की सौगात, करोड़ों रुपयों से मिलेगी राहत

Paddy farmers of MP- सरकार ने धान किसानों को किया भुगतान, मंत्री गोविंदसिंह राजपूत ने कहा कि पिछली बार से ज्यादा हुई खरीदी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 21, 2026

Government's gift to more than 7.5 lakh paddy farmers of MP

Government's gift to more than 7.5 lakh paddy farmers of MP (PC: AI)

Paddy farmers of MP- आर्थिक दुरावस्था से जूझ रहे मध्यप्रदेश के किसानों के लिए राहत की खबर है। उनके बैंक खातों में सरकार ने धान की खरीदी के करोड़ों रुपयों का भुगतान कर दिया है। एमपी के साढ़े 7 लाख से ज्यादा किसानों से धान की खरीदी की गई है। बेची गई उपज के भुगतान से किसानों को खासी राहत मिल सकती है। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस बार गत वर्ष से अधिक धान की खरीदी हुई है। इससे धान किसान को भरपूर पैसा मिला है।

प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राज्य में धान उपार्जन के लिए निर्धारित तिथि 20 जनवरी तक गत वर्ष से 8 लाख 22 हजार मीट्रिक टन अधिक धान की खरीदी हुई है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी समय पर किया गया है।

7 लाख 62 हजार 629 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 51 लाख 75 हजार मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी गई है। इनकी तुलना में गत वर्ष 43 लाख 52 हजार 905 मीट्रिक टन धान खरीदी गई थी। इस बार प्रदेश के 7 लाख 62 हजार 629 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गई है।

किसानों को अभी तक 9485 करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान

मंत्री गोविंदसिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रूपए प्रति क्विंटल है। किसानों को अभी तक 9485 करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान भी किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि धान बेचने के लिए कुल 8 लाख 59 हजार 822 किसानों ने पंजीयन कराया था। एक दिसम्बर से शुरू हुई धान खरीदी के लिए विभिन्न जिलों में 1436 केन्द्र बनाए गए थे। किसानों से खरीदी गई धान की 84 प्रतिशत मात्रा यानि 43 लाख 55 हजार 879 मीट्रिक टन का परिवहन भी किया जा चुका है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Jan 2026 06:29 pm

Published on:

21 Jan 2026 06:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के साढ़े 7 लाख से ज्यादा किसानों को सरकार की सौगात, करोड़ों रुपयों से मिलेगी राहत

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर कुलगुरु तक के पद खाली

भोपाल

एमपी में जोहो पर शिफ्ट किया आधिकारिक ईमेल सिस्टम, मंत्री का बड़ा ऐलान

MP Transco shifted its official email system to Zoho
भोपाल

एमपी के 16 जिलों में बिजली बिलों में बड़ी छूट, साढ़े 6 लाख उपभोक्ताओं को मिला लाभ

6.5 lakh consumers in 16 districts of MP get relief in electricity bills
भोपाल

पीएम नरेंद्र मोदी ने जैकेट की जेब में ऐसा क्या रखा कि हेमंत खंडेलवाल ने पोस्ट कर दिया वीडियो…

पीएम नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन का मुंह मीठा कराया
भोपाल

पुलिस का गजब कारनामा…’गवाह कम पड़े तो ‘चाय वाले’ को ही बनाया गवाह…’

Bhopal police
भोपाल
