एमपी के साढ़े 7 लाख से ज्यादा किसानों को सरकार की सौगात, करोड़ों रुपयों से मिलेगी राहत

Paddy farmers of MP- आर्थिक दुरावस्था से जूझ रहे मध्यप्रदेश के किसानों के लिए राहत की खबर है। उनके बैंक खातों में सरकार ने धान की खरीदी के करोड़ों रुपयों का भुगतान कर दिया है। एमपी के साढ़े 7 लाख से ज्यादा किसानों से धान की खरीदी की गई है। बेची गई उपज के भुगतान से किसानों को खासी राहत मिल सकती है। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस बार गत वर्ष से अधिक धान की खरीदी हुई है। इससे धान किसान को भरपूर पैसा मिला है।