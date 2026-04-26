भोपाल में लगी भीषण आग, खाक हुआ GTS प्लांट, 4 फायर ब्रिगेड और कई टेंकर पहुंचे

GTS Plant -एमपी की राजधानी भोपाल में भीषण आग लगी है। शहर के अन्ना नगर क्षेत्र में आगजनी की यह घटना हुई। यहां स्थित गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन GTS में आग लगी। आग की भीषण लपटें देख इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें घटनास्थल पर पहुंची हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी है। पानी के कई टेंकर भी आग बुझाने में लगे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है लेकिन स्थिति पर काबू पाने की कोशिश जारी है।