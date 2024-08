सीएम डॉ. मोहन यादव ने अफसर का ट्रांसफर किया, क्यों भड़क उठे हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन औवेसी

दरअसल विदिशा के कलेक्टर के रूप में बुद्धेश कुमार वैद्य ने बीजा मंडल मंदिर में वार्षिक अनुष्ठान की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। कलेक्टर के इस निर्णय से हिंदू श्रद्धालु नाराज हो उठे और हिंदू संगठनों ने खासा आक्रोश जताया। इस विवाद के बाद सीएम ने कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य को विदिशा से हटा दिया।

औवेसी का ट्वीट

In Madhya Pradesh, Sangh outfits demanded that they should be allowed to pray in a mosque. The District Collector noted that the structure was a mosque in ASI gazette & refused permission. The collector was transferred because he followed the law. This is the danger of the Wakf Amendment Bill. The govt wants to give expansive powers to the collector, if someone says that a masjid is not a masjid; the collector must follow the mob’s demands or s/he’ll be transferred. No amount of evidence will be sufficient.

औवेसी के ट्वीट का हिंदी अनुवाद

मध्यप्रदेश में, संघ संगठनों ने मांग की कि उन्हें मस्जिद में प्रार्थना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि एएसआई राजपत्र में यह संरचना एक मस्जिद थी और अनुमति देने से इनकार कर दिया। कलेक्टर का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कानून का पालन किया। ये है वक्फ संशोधन बिल का खतरा। सरकार कलेक्टर को व्यापक अधिकार देना चाहती है। अगर कोई कहता है कि मस्जिद, मस्जिद नहीं है तो कलेक्टर को भीड़ की मांगों का पालन करना होगा या उसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सबूत की कोई भी मात्रा पर्याप्त नहीं होगी।