रानी कमलापति से रीवा की ओर जाने वाली ट्रेन में बढ़ाई गईं सीटें, जल्दी करा लें रिजर्वेशन…

रेलवे ने गाड़ी नंबर 01661 रानी कमलापति–रीवा स्पेशल एक्सप्रेस में 2 स्लीपर और 2 एसी थर्ड क्लास कोच बढ़ाने का फैसला किया है। जिसमें करीब 300 के आसपास सीटें बढ़ेगी। इससे यात्रियों को कंफर्म टिकटें मिल जाएंगे। त्योहारी सीजन में कटनी, मैहर, सतना और रीवा की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी अधिक रहती है। रानी कमलापति-रीवा के बीच लगभग 6-7 ट्रेनें चलती हैं। सभी ट्रेनें फुल हो गई हैं।