29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में 2 दिन बाद लौटेगी ‘बारिश’! ‘पश्चिमी विक्षोभ’ होगा सक्रिय, 30 जिलों में अलर्ट

MP Weather: मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के 30 जिलों मध्यम से घना कोहरा रहने का अनुमान जताया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 29, 2026

mp weather

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP Weather: मध्यप्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश का दौर थमने के बाद अब सर्दी और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार की सुबह से कई हिस्से कोहरे की चपेट में रहे। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, धार, बैतूल, उज्जैन समेत 18 से अधिक जिलों में मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, 30 जिलों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का असर देखने को मिलेगा। वहीं, दो दिन बाद बारिश का असर भी देखने को मिल सकता है। जिसके कारण प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है।

30 जिलों में कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन जारी किया है। जिसके अनुसार, भोपाल, विदिशा, सिहोर, राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, शहडोल, कटनी, दमोह, सागर जिलों में मध्यम कोहरे का असर देखने को मिलेगा। वहीं, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में घना कोहरा पड़ने का अनुमान है।

क्या है मौसम विभाग का अनुमान

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बूंदाबांदी फसलों के लिए अच्छी है। मगर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि नुकसानदायक हैं। चंबल संभाग में 1 फरवरी से बारिश और ठंडी हवाओं के कारण सर्द और बढ़ सकती है। नया सिस्टम कल यानी 30 जनवरी से एक्टिव हो रहा। जिसका असर मध्यप्रदेश में 1-2 दिन बाद देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो राज्य में फरवरी के पहले सप्ताह से बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।

सबसे ठंडा रहा मंदसौर

प्रदेश में सबसे घना कोहरा ग्वालियर और दतिया में छाया रहा। वहीं, सबसे ज्यादा ठंड मंदसौर में दर्ज की गई। यहां पर न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई। पचमढ़ी में 5.8 डिग्री, मरुखेड़ा (नीमच) में 7.5 डिग्री, धार में 8 डिग्री और रतलाम में 8.2 डिग्री पारा दर्ज किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 06:59 pm

Published on:

29 Jan 2026 06:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में 2 दिन बाद लौटेगी ‘बारिश’! ‘पश्चिमी विक्षोभ’ होगा सक्रिय, 30 जिलों में अलर्ट
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चोरी की कार से चोर ने मचाई अफरा-तफरी, युवक को बोनट में फंसाकर एक किमी तक घसीटा

panna
भोपाल

खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंची बच्ची, 10 मिनट बाद मां ने देखा तो निकली चीख

bhopal
भोपाल

Ladli Behna Yojana: फरवरी में इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 33वीं किस्त के 1500 रुपए…

Ladli Behna Yojana
भोपाल

साल 2026 में इन 3 जगहों पर ‘हीट वेव’ चलने की आशंका, बीपी के मरीज सावधान !

heatwave
भोपाल

एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईपीएस इधर से उधर

mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.