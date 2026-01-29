MP में 2 दिन बाद लौटेगी ‘बारिश’! ‘पश्चिमी विक्षोभ’ होगा सक्रिय, 30 जिलों में अलर्ट

MP Weather: मध्यप्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश का दौर थमने के बाद अब सर्दी और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार की सुबह से कई हिस्से कोहरे की चपेट में रहे। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, धार, बैतूल, उज्जैन समेत 18 से अधिक जिलों में मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, 30 जिलों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का असर देखने को मिलेगा। वहीं, दो दिन बाद बारिश का असर भी देखने को मिल सकता है। जिसके कारण प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है।