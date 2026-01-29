MP में 2 दिन बाद लौटेगी ‘बारिश’! ‘पश्चिमी विक्षोभ’ होगा सक्रिय, 30 जिलों में अलर्ट

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP Weather: मध्यप्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश का दौर थमने के बाद अब सर्दी और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार की सुबह से कई हिस्से कोहरे की चपेट में रहे। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, धार, बैतूल, उज्जैन समेत 18 से अधिक जिलों में मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, 30 जिलों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का असर देखने को मिलेगा। वहीं, दो दिन बाद बारिश का असर भी देखने को मिल सकता है। जिसके कारण प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है।
मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन जारी किया है। जिसके अनुसार, भोपाल, विदिशा, सिहोर, राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, शहडोल, कटनी, दमोह, सागर जिलों में मध्यम कोहरे का असर देखने को मिलेगा। वहीं, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में घना कोहरा पड़ने का अनुमान है।
मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बूंदाबांदी फसलों के लिए अच्छी है। मगर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि नुकसानदायक हैं। चंबल संभाग में 1 फरवरी से बारिश और ठंडी हवाओं के कारण सर्द और बढ़ सकती है। नया सिस्टम कल यानी 30 जनवरी से एक्टिव हो रहा। जिसका असर मध्यप्रदेश में 1-2 दिन बाद देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो राज्य में फरवरी के पहले सप्ताह से बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।
प्रदेश में सबसे घना कोहरा ग्वालियर और दतिया में छाया रहा। वहीं, सबसे ज्यादा ठंड मंदसौर में दर्ज की गई। यहां पर न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई। पचमढ़ी में 5.8 डिग्री, मरुखेड़ा (नीमच) में 7.5 डिग्री, धार में 8 डिग्री और रतलाम में 8.2 डिग्री पारा दर्ज किया गया।
