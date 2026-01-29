खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंची बच्ची, 10 मिनट बाद मां ने देखा तो निकली चीख

10 month old baby girl died after drowning in bathroom bucket (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां एक 10 महीने की बच्ची की घर के बाथरूम में बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। घटना के वक्त बच्ची की मां घर में किचन में काम कर रही थी और जब वो बेटी को ढूंढते हुए 10 मिनट बाद बाथरूम में पहुंची तो बाल्टी में मुंह के बल गिरी बेटी को देख चीख पड़ी। बच्ची को परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।
भोपाल के ईदगाह हिल्स में पीएनबी कॉलोनी में करण सिंह जाटव अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में पत्नी के अलावा एक पांच साल का बेटा है और 10 महीने की बच्ची थी। बुधवार रात को करण की पत्नी घर में किचन में काम कर रही थीं तभी 10 महीने की बच्ची खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंच गई। करीब 10 मिनट बाद जब बच्ची नजर नहीं आई तो करण की पत्नी ने घर में उसकी तलाश की और बाथरूम में जाकर देखा तो बच्ची बाल्टी में मुंह के बल गिरी हुई थी। बच्ची को बाल्टी में गिरा देख मां की चीख निकल पड़ी। उसने तुरंत बच्ची को बाल्टी से निकाला और पति को सूचना दी।
परिजन तुरंत बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का पता चलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव परिजन को सौंप दिया गया। शाहजहांनाबाद पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है। घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है और परिवार के सदस्यों के डिटेल में बयान लिए जाएंगे उसके बाद ही घटना के सही कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल जांच की जा रही है।
