खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंची बच्ची, 10 मिनट बाद मां ने देखा तो निकली चीख

भोपाल के ईदगाह हिल्स में पीएनबी कॉलोनी में करण सिंह जाटव अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में पत्नी के अलावा एक पांच साल का बेटा है और 10 महीने की बच्ची थी। बुधवार रात को करण की पत्नी घर में किचन में काम कर रही थीं तभी 10 महीने की बच्ची खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंच गई। करीब 10 मिनट बाद जब बच्ची नजर नहीं आई तो करण की पत्नी ने घर में उसकी तलाश की और बाथरूम में जाकर देखा तो बच्ची बाल्टी में मुंह के बल गिरी हुई थी। बच्ची को बाल्टी में गिरा देख मां की चीख निकल पड़ी। उसने तुरंत बच्ची को बाल्टी से निकाला और पति को सूचना दी।