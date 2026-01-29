29 जनवरी 2026,

गुरुवार

भोपाल

एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईपीएस इधर से उधर

MP News: मध्यप्रदेश गृह विभाग के द्वारा 14 आईपीएस अफसरों के तबादले के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 29, 2026

mp news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश शासन के द्वारा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा की जगह संजय कुमार लेंगे। वहीं, वर्तमान पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा को आईजी एससीआरबी पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। गुरुवार को गृह विभाग ने 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं।

नए परिवहन आयुक्त होंगे जोगा

नए आदेशानुसार उज्जैन रेंज के आईजी उमेश जोगा होंगे। उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और परिवहन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह अब परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इन अफसरों का भी तबदला

आदेशानुसार, पंकज कुमार श्रीवास्तव को स्पेशल डीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन, एसटीएफ, सीआईडी और सतर्कता, पुलिस मुख्यालय भोपाल को स्पेशल डीजी सीआईडी और स्पेशल डीजी सतर्कता, पुलिस मुख्यालय पदस्थ किया गया है। उनके पास एंटी नक्सल ऑपरेशन और एसटीएफ का प्रभार ले लिया गया है।

अनंत कुमार सिंह को स्पेशल डीजी

केंद्र प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद लंबे समय से अनंत कुमार सिंह पदस्थापना का इंतजार कर रहे थे। उन्हें स्पेशल डीजी और प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन बनाया गया है।

इसके अलावा केपी वेंकटेश्वर राव, एडीजी नारकोटिक्स को एडीजी तकनीकी सेवाएं नियुक्त किया गया है। साथ ही एडीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।

आईजी अभय सिंह को भोपाल आईजी देहात से हटाकर आईजी योजना पीएचक्यू बनाया गया है। डी श्रीनिवास वर्मा एडीजी पीएचक्यू को एडीजी नारकोटिक्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही उन्हें एडीजी एसटीएफ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ऐसे ही परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा को एडीजी पीटीआरआी पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। एडीजी अंशुमान यादव को संचालक खेल और युवक कल्याण विभाग और राकेश गुप्ता को एडीजी और उज्जैन रेंज आईजी में पदस्थ किया गया है।

साथ ही संजय तिवारी आईजी योजना को आईजी भोपाल देहात, चैत्रा एन आईजी एससीआरबी पीएचक्यू को आईजी शहडोल, ललित शाक्यवार आईजी शिकायत एवं मानव अधिकार पीएचक्यू को आईजी बालाघाट जोन में पदस्थ किया गया है।

Updated on:

29 Jan 2026 04:39 pm

Published on:

29 Jan 2026 03:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईपीएस इधर से उधर
