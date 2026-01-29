एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईपीएस इधर से उधर

आईजी अभय सिंह को भोपाल आईजी देहात से हटाकर आईजी योजना पीएचक्यू बनाया गया है। डी श्रीनिवास वर्मा एडीजी पीएचक्यू को एडीजी नारकोटिक्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही उन्हें एडीजी एसटीएफ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ऐसे ही परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा को एडीजी पीटीआरआी पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। एडीजी अंशुमान यादव को संचालक खेल और युवक कल्याण विभाग और राकेश गुप्ता को एडीजी और उज्जैन रेंज आईजी में पदस्थ किया गया है।



साथ ही संजय तिवारी आईजी योजना को आईजी भोपाल देहात, चैत्रा एन आईजी एससीआरबी पीएचक्यू को आईजी शहडोल, ललित शाक्यवार आईजी शिकायत एवं मानव अधिकार पीएचक्यू को आईजी बालाघाट जोन में पदस्थ किया गया है।