Ladli Behna Yojana: फरवरी में इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 33वीं किस्त के 1500 रुपए…

एमपीके पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना (Ladli Behna Yojana) को लॉन्च किया था। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो मध्यप्रदेश की मूल निवासी हैं। इनमें वे महिलाएं पात्र हैं जो तलाकशुदा या विधवा हैं। वहीं किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि 1500 रुपए से कम राशि प्राप्‍त हो रही हो तो, उस महिला को भी 1500 तक की राशि की पूर्ति की जाएगी। साथ ही जिनके परिवार की सालाना इनकम 2.50 लाख से ज्यादा नहीं है। अगर आपकी इनकम इस 2.50 लाख की लिमिट से ज्यादा है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी।