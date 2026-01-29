साल 2026 में इन 3 जगहों पर ‘हीट वेव’ चलने की आशंका, बीपी के मरीज सावधान !

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यदि भोपाल में सामान्य तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से से 23 डिग्री अधिक बढ़ता है, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट और सांस संबंधी रोगों के मरीजों की परेशानी बढ़ेगी। सीएमएचओ के अनुसार 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तक निरोग लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन पहले से बीमार लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। लगातार 42 डिग्री या इससे अधिक तापमान रहने पर हीट स्ट्रोक दिल का दौरा और ब्रेन स्ट्रोक किडनी फेल्योर मानसिक तनाव और डिहाइड्रेशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।