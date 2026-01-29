29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

साल 2026 में इन 3 जगहों पर ‘हीट वेव’ चलने की आशंका, बीपी के मरीज सावधान !

MP News: साल 2024 में इन तीनों वार्डों में हीट वेव चली थी, जिससे क्षेत्र के 45 से 50 प्रतिशत लोग प्रभावित हुए थे...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 29, 2026

heatwave

heatwave प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

MP News: नीति आयोग द्वारा वैज्ञानिकों से जलवायु परिवर्तन से होने वाली बीमारियों की भावी महामारी से निपटने की तैयारी करने का आह्वान किया है। इस बीच भोपाल स्वास्थ्य समिति ने हीट वेव से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले शहर के अरेरा कॉलोनी, गुलमोहर और आशा निकेतन क्षेत्र में उच्च जोखिम क्षेत्र चिह्नित किया है। सस्टेनेबल इनवायरनमेंट एण्ड इक्कोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी के विशेषज्ञों के अनुसार तीनों वार्ड में मिट्टी में नमी कम होने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से गर्मी का असर बढऩे का अनुमान है।

इन वार्डों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, बीपी, हार्ट अटैक, किडनी रोग, दमा, सांस की बीमारियों और बुजुर्गों की परेशानियों से निपटने के लिए अलग से एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। अस्पतालों की ओपीडी में संभावित भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था भी की जा रही है।

2026 में फिर हीट वेव की आशंका

बताया गया कि 2024 में इन तीनों वार्डों में हीट वेव चली थी, जिससे क्षेत्र के 45 से 50 प्रतिशत लोग प्रभावित हुए थे। वर्ष 2025 में हीट वेब से राहत रही, लेकिन जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों के अनुसार 2026 में वार्ड 48, 49 और 50 में फिर से हीट वेव चलने की आशंका है।

सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि इसी अनुमान के आधार पर हीट वेव से होने वाले स्वास्थ्य संकट से मुकाबला करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने बताया कि डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जलवायु जनित बीमारियों की पहचान त्वरित इलाज और रेफरल फील्ड स्तर पर निगरानी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

2024 की हीट वेव

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2024 की भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन, हाई ब्लड प्रेसर, हार्ट और किडनी के रोगियों की हालत बिगड़ी। दमा और सांस के मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं पर अचानक दबाव बढ़ गया था। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार उस दौरान तीन वार्ड के 45 से 50 प्रतिशत हीट वेब से प्रभावित हुए थे।

तापमान बढ़ा तो बीमारियां भी बढ़ेंगी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यदि भोपाल में सामान्य तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से से 23 डिग्री अधिक बढ़ता है, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट और सांस संबंधी रोगों के मरीजों की परेशानी बढ़ेगी। सीएमएचओ के अनुसार 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तक निरोग लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन पहले से बीमार लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। लगातार 42 डिग्री या इससे अधिक तापमान रहने पर हीट स्ट्रोक दिल का दौरा और ब्रेन स्ट्रोक किडनी फेल्योर मानसिक तनाव और डिहाइड्रेशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

ये भी पढ़ें

हैकर्स सावधान…! तैयार हो रहे 5 हजार ‘साइबर कमांडो’, आमजन को देंगे सुरक्षा
भोपाल
cyber commandos

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 04:07 pm

Published on:

29 Jan 2026 04:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / साल 2026 में इन 3 जगहों पर ‘हीट वेव’ चलने की आशंका, बीपी के मरीज सावधान !
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंची बच्ची, 10 मिनट बाद मां ने देखा तो निकली चीख

bhopal
भोपाल

Ladli Behna Yojana: फरवरी में इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 33वीं किस्त के 1500 रुपए…

Ladli Behna Yojana
भोपाल

एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईपीएस इधर से उधर

mp news
भोपाल

‘बेटी शांभवी का यूं जाना स्तब्ध कर गया…’ भावुक हुए शिवराज; बोले- मेरा मन दु:खी…

भोपाल

यहां जमीन के नीचे दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, शुरू हो रहा है सबसे चुनौतीपूर्ण ‘रैंप’ का काम

Bhopal Metro
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.