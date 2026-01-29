चोरी की कार से चोर ने मचाई अफरा-तफरी, युवक को बोनट में फंसाकर एक किमी तक घसीटा

कार मालिक प्रीतम गर्ग किसी काम से चांदनी चौक आए थे। वो गलती से कार में ही चाबी लगी छोड़ गए। कार में चाबी लगी देख चोर ने गाड़ी चोरी की और कार स्टार्ट कर सतना की ओर तेज रफ्तार में भाग निकला। कार चोरी होते देख कार मालिक ने शोर मचाया और लोगों ने चोर का पीछा भी किया, लेकिन वह तेज रफ्तार में कार लेकर भाग निकला। भागते समय बड़वारा मोड़ के पास चोर ने सड़क किनारे टहल रहे दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद एक युवक उछलकर कार के बोनट पर फंस गया। युवक के बोनट पर फंसने के बावजूद चोर ने कार नहीं रोकी और तेज रफ्तार में कार दौड़ाता रहा। करीब एक किलोमीटर दूर नुनाही मोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई और चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।