चोरी की कार से चोर ने मचाई अफरा-तफरी, युवक को बोनट में फंसाकर एक किमी तक घसीटा

stolen car dragged youth on bonnet
mp news: मध्यप्रदेश के पन्ना में बीती रात एक चोर ने चोरी की कार से शहर के सबसे व्यस्त चांदनी चौक क्षेत्र में अफरा-तफरी मचा दी। अज्ञात चोर कार चुराकर भाग रहा था, इसी दौरान उसने दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि एक युवक कार के बोनट में फंसकर करीब एक किलोमीटर तक घिसटता चला गया। आखिरकार नुनाही पेट्रोल पंप के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई, लेकिन चोर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। कार की टक्कर में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कार मालिक प्रीतम गर्ग किसी काम से चांदनी चौक आए थे। वो गलती से कार में ही चाबी लगी छोड़ गए। कार में चाबी लगी देख चोर ने गाड़ी चोरी की और कार स्टार्ट कर सतना की ओर तेज रफ्तार में भाग निकला। कार चोरी होते देख कार मालिक ने शोर मचाया और लोगों ने चोर का पीछा भी किया, लेकिन वह तेज रफ्तार में कार लेकर भाग निकला। भागते समय बड़वारा मोड़ के पास चोर ने सड़क किनारे टहल रहे दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद एक युवक उछलकर कार के बोनट पर फंस गया। युवक के बोनट पर फंसने के बावजूद चोर ने कार नहीं रोकी और तेज रफ्तार में कार दौड़ाता रहा। करीब एक किलोमीटर दूर नुनाही मोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई और चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।
घायलों की पहचान उज्ज्वल उर्फ भानू जैन (22 वर्ष), पिता सुरेश जैन और अनस खान (22 वर्ष), दोनों निवासी देवेंद्रनगर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही देवेंद्रनगर पुलिस मौके पर पहुंची, क्रेन की मदद से पलटी कार को सीधा कर जब्त किया गया। दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव ने बताया कि अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोर के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग