भोपाल एयरपोर्ट से इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ानें रद्द, एयरस्पेस प्रतिबंध से यात्रियों की बढ़ी दिक्कतें

Bhopal Airport - मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से कई हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भोपाल से दिल्ली की उड़ानें रद्द की गई हैं। इंडिगो और एयर इंडिया की ये फ्लाइट्स कई दिनों तक नहीं चलेंगी जिससे यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली एयरस्पेस में प्रतिबंध के कारण फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों को वेबसाइट अथवा कस्टमर केयर से अपनी फ्लाइट की स्टेटस चेक करने के बाद ही यात्रा पर निकलने की सलाह दी है। दिल्ली की नियमित उड़ानें रद्द होने के कारण इंडिगो ने यात्रियों को वैकल्पिक सुविधा देने के लिए हैदराबाद के लिए अतिरिक्त उड़ान संचालित की है।