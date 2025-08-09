ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थामा दिग्विजय सिंह का हाथ, मांगी माफी

MP News: सियासी दुनिया में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं.. यह बात शुक्रवार को तब सच साबित हो गई। जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) मंच के सामने लगी कुर्सियों पर बैठे दिग्विजय सिंह(Digvijaya Singh) को लेने खुद मंच से नीचे उतर गए। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर ले गए। साथ ही सिंधिया ने उनसे माफी मांगते हुए कहा कि, मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपको नहीं देखा…। दरअसल, भोपाल में एक निजी कार्यक्रम था। उसी दौरान यह घटनाक्रम होने के बाद अब दोनों के रिश्तों को लेकर सियासी गलियारे में अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) भोपाल के एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इसमें दिग्विजय सिंह सपत्नीक पहले ही मौजूद थे। सिंधिया मंच पर बैठे थे। तभी उनकी नजर सामने बैठे दिग्विजय सिंह(Digvijaya Singh) पर पड़ी। फौरन सिंधिया मंच से नीचे उतर दिग्विजय के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए उनका हाथ पकड़कर मंच पर ले गए। सिंधिया का यह अंदाज देखकरहर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया में भी यह वीडियो दिनभर वायरल होता रहा।
दोनों नेता एक-दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी के लिए जाने जाते है। यूं तो दोनों के बीच कोल्ड वॉर एक दल में साथ रहते हुए भी चलता रहा है। लेकिन यह सियासी जंग तब खुलकर सामने आ गई जब मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का दामन थाम लिया। उसके बाद दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ भरे मंच से एक नहीं, कई बार तीखी बयानबाजी की, लेकिन अब नई तस्वीर सामने आने के बाद नए सियासी समीकरणों पर चर्चा शुरूहो गई है।