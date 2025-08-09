9 अगस्त 2025,

भोपाल

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

भोपाल

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थामा दिग्विजय सिंह का हाथ, मांगी माफी

MP News: सियासी दुनिया में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं.. यह बात शुक्रवार को तब सच साबित हो गई। जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच के सामने लगी कुर्सियों पर बैठे दिग्विजय सिंह को लेने खुद मंच से नीचे उतर गए। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर ले गए।

भोपाल

Aug 09, 2025

Aug 09, 2025

Digvijaya Singh, Jyotiraditya Scindia
दिग्विजय सिंह का हाथ पकड़कर मंच पर ले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: सियासी दुनिया में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं.. यह बात शुक्रवार को तब सच साबित हो गई। जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) मंच के सामने लगी कुर्सियों पर बैठे दिग्विजय सिंह(Digvijaya Singh) को लेने खुद मंच से नीचे उतर गए। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर ले गए। साथ ही सिंधिया ने उनसे माफी मांगते हुए कहा कि, मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपको नहीं देखा…। दरअसल, भोपाल में एक निजी कार्यक्रम था। उसी दौरान यह घटनाक्रम होने के बाद अब दोनों के रिश्तों को लेकर सियासी गलियारे में अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं।

ये है पूरा वाकया

केंद्रीय मंत्री सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) भोपाल के एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इसमें दिग्विजय सिंह सपत्नीक पहले ही मौजूद थे। सिंधिया मंच पर बैठे थे। तभी उनकी नजर सामने बैठे दिग्विजय सिंह(Digvijaya Singh) पर पड़ी। फौरन सिंधिया मंच से नीचे उतर दिग्विजय के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए उनका हाथ पकड़कर मंच पर ले गए। सिंधिया का यह अंदाज देखकरहर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया में भी यह वीडियो दिनभर वायरल होता रहा।

ये भी पढ़ें

शिवराज सिंह चौहान को बड़े अधिकारी ने रोका… फिर क्या हुआ कि हंसने लगी दिग्गजों की टोली
भोपाल
Shivraj Singh Chouhan, Hemant Khandelwal, CM Mohan Yadav

तीखी बयानबाजी

दोनों नेता एक-दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी के लिए जाने जाते है। यूं तो दोनों के बीच कोल्ड वॉर एक दल में साथ रहते हुए भी चलता रहा है। लेकिन यह सियासी जंग तब खुलकर सामने आ गई जब मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का दामन थाम लिया। उसके बाद दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ भरे मंच से एक नहीं, कई बार तीखी बयानबाजी की, लेकिन अब नई तस्वीर सामने आने के बाद नए सियासी समीकरणों पर चर्चा शुरूहो गई है।

ये भी पढ़ें

इंदौर में शिवराज सिंह चौहान ने कहा- ‘खेती के फैसले अब खेत में होंगे, दिल्ली में नहीं’
इंदौर
Shivraj Singh Chouhan

Published on:

09 Aug 2025 09:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थामा दिग्विजय सिंह का हाथ, मांगी माफी

