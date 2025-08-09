ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थामा दिग्विजय सिंह का हाथ, मांगी माफी

MP News: सियासी दुनिया में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं.. यह बात शुक्रवार को तब सच साबित हो गई। जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) मंच के सामने लगी कुर्सियों पर बैठे दिग्विजय सिंह(Digvijaya Singh) को लेने खुद मंच से नीचे उतर गए। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर ले गए। साथ ही सिंधिया ने उनसे माफी मांगते हुए कहा कि, मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपको नहीं देखा…। दरअसल, भोपाल में एक निजी कार्यक्रम था। उसी दौरान यह घटनाक्रम होने के बाद अब दोनों के रिश्तों को लेकर सियासी गलियारे में अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं।