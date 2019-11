भाजपा के लिए सॉफ्ट हो रहा सिंधिया का दिल, बीजेपी के खिलाफ अहम मुद्दों पर खमोशी क्यों ?

भोपाल. मध्यप्रदेश कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वजह हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में अपने ट्विटर एकाउंट पर अपना बायो बदला है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में एक बार फिर से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर पोस्ट को देखा जाए तो कहानी कुछ अलग ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते एक महीने में भाजपा के खिलाफ सीधा हमला नहीं बोला है, जबकि मुख्यमंत्री कमल नाथ से कई कई मांगों को लेकर वो लगातार लेटर लिख रहे हैं और इन लेटरों को अपने ट्विटर पर शेयर भी कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के खिलाफ हमलावर क्यों नहीं हैं।

भाजपा को लेकर क्यों सॉफ्ट हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया?

हाल के दिनों को छोड़ दिया जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुले तौर पर भाजपा पर हमला करते थे। भाषणों में भी और सोशल मीडिया में भी। प्रदेश के साथ-साथ देश के हर मुद्दे में उन्होंने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में अपना ट्रैक बदल दिया है। अब वो मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर होने के बजाए सॉफ्ट हो रहे हैं। 25 अक्टूबर से अभी तक सिंधिया ने कई पोस्ट किए लेकिन उन्होंने सीधे मोदी सरकार पर कोई भी हमला नहीं किया है। जानकारों का कहना है कि इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं।

#ConstitutionDay Feels reassuring that the Hon'ble SC upheld the democratic values and principles in the #Maharashtragovernmentformation verdict. A true tribute to Dr. Babasaheb Ambedkar ji! #FloorTest