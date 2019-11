एमपी में नई पार्टी बनाने की तैयारी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या कमलनाथ सरकार को करेंगे अस्थिर?

भोपाल. महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सियासत में कब क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सियासत गर्म है और अटकलों का बाजार भी गर्म है। ऐसे सियासत में अफवाहें यूं ही नहीं उड़ा करती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कई कारणों से कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाराजगी की खबरों को अफवाह बताया है। उन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर से अपना बायो बदला है और उसमें कांग्रेस हटाकर खुद को समाज सेवक और क्रिकेट प्रेमी लिखा है। किसान कर्जमाफी के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेर चुके हैं।

Pohari MLA Suresh Rathkheda: First of all, I don't think Srimant Maharaj Sahab (Jyotiraditya Scindia) will leave Congress as I do not think he will ever join another party. He can start his own party, such is his strength in madhya pradesh . 1/2 (27.11) pic.twitter.com/6xQGhKK5os