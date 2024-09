अब चमचमाएगा एमपी, 20 हजार करोड़ का होगा निवेश, बड़नगर में सीमेंट यूनिट लगाएगा बिरला ग्रुप

अब चमचमाएगा एमपी, 20 हजार करोड़ का होगा निवेश, बड़नगर में सीमेंट यूनिट लगाएगा बिरला ग्रुप

भोपाल•Sep 20, 2024 / 08:19 pm• deepak deewan

मध्यप्रदेश को कोलकाता समिट में बड़ी सफलता मिली है। यहां राज्य में 20 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। बिरला ग्रुप ने उज्जैन के बड़नगर में सीमेंट यूनिट लगाने की बात कही। समिट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश उद्योगपतियों का पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत करता है। राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियां बहुत लचीली हैं और यहां सेक्टर के लिए पर्याप्त कारोबारी संभावनाएं भी हैं।