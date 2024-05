सगाई गुपचुप की पर धूम धड़ाके के साथ बजेंगी शहनाइयां, जानिए बेटे की शादी कब करेंगे शिवराज सिंह

सगाई गुपचुप की पर धूम धड़ाके के साथ बजेंगी शहनाइयां, जानिए बेटे की शादी कब करेंगे शिवराज सिंह

kunal singh कुणाल सिंह चौहान की सगाई Shivraj Singh son Engagement हो गई है। भोपाल की रिद्धि जैन Riddhi Jain उनकी जीवन संगिनी बनेंगी। शिवराजसिंह ने बेटे की सगाई में बेहद गोपनीयता बरती और पूरे दो दिन बाद लोगों को इसका पता चला। हालांकि पूर्व सीएम, अपने बेटे की शादी पूरे धूम धड़ाके से करेंगे।

भोपाल•May 24, 2024 / 08:10 pm• deepak deewan

Kunal Singh Chouhan Engagement, when will Shivraj Singh Chauhan marry his son एमपी के दिग्गज बीजेपी नेता पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान Former CM Shivraj Singh Chouhan को मानो खुशी का डबल डोज मिल गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से चुनावी सभा में उन्हें अपने साथ दिल्ली ले जाने और अहम दायित्व देने की घोषणा की। इस बात से गदगद हुए शिवराजसिंह चौहान को एक और खुशी मिली है। उनके बेटे कुणाल सिंह चौहान की सगाई Shivraj Singh son Engagement हो गई है। भोपाल की रिद्धि जैन Riddhi Jain उनकी जीवन संगिनी बनेंगी। शिवराजसिंह ने बेटे की सगाई में बेहद गोपनीयता बरती और पूरे दो दिन बाद लोगों को इसका पता चला। हालांकि पूर्व सीएम, अपने बेटे की शादी पूरे धूम धड़ाके से करेंगे। शादी कुछ माह बाद होगी।