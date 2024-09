Ladli Behna -लाड़ली बहनों का बढ़ा इंतजार, भुगतान में वित्त विभाग का अड़ंगा, बिना मंजूरी नहीं निकलेगी राशि

Ladli Behna -लाड़ली बहनों का बढ़ा इंतजार, भुगतान में वित्त विभाग का अड़ंगा, बिना मंजूरी नहीं निकलेगी राशि

Ladli Behna Awas Yojana along with the schemes of 37 departments is also stuck in the problem of expenditure Ladli Behna Awas Yojana वित्त विभाग ने सरकारी खजाने से रकम निकालने के लिए महकमों के हाथ बांध दिए हैं।

भोपाल•Sep 23, 2024 / 09:19 pm• deepak deewan

Ladli Behna Awas Yojana along with the schemes of 37 departments is also stuck in the problem of expenditure Ladli Behna Awas Yojana मध्यप्रदेश में राज्य सरकार का वित्तीय संकट गहरा गया है। वित्त विभाग ने सरकारी खजाने से रकम निकालने के लिए महकमों के हाथ बांध दिए हैं। सरकारी योजनाओं के लिए राशि निकालने के मामले में विभागों को जरा भी आजादी नहीं है। वित्त विभाग ने दो माह पहले ही सभी विभागों को स्पष्ट कर दिया था कि खर्च के मामले में सावधानी बरतें। अब एक बार फिर सभी विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में चेताया गया है। यह भी साफ कर दिया गया है कि राशि निकालने से पहले केबिनेट की मंजूरी भी लेनी होगी। जिन 37 विभागों की योजनाओं पर भुगतान में पाबंदी लगाई गई है उसमें लाड़ली बहनों के लिए चालू की गई लाड़ली बहना आवास योजना Ladli Behna Awas Yojana भी शामिल है। ऐसे में लाड़ली बहना आवास योजना के तहत करीब पौने पांच लाख महिलाओं का इंतजार बढ़ गया है।