एमपी में टेलीमेडिसिन पर जोर, बालरोग, स्त्रीरोग प्रसूति, मेडिसिन और सर्जरी विभागों में बड़ी सुविधा

Telemedicine- एमपी में टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा पर जोर दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण और सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। मरीजों को समय पर निदान और उपचार मिलता है, अस्पताल आने की दूरी और खर्च कम होते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक कवरेज सुनिश्चित होता है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज, विदिशा की सामान्य सभा की तीसरी बैठक में इसपर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सेवाओं की मजबूती, उच्च गुणवत्ता वाली मेडिकल शिक्षा और ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के सम्बंध में विमर्श कर उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने आवश्यक निर्देश दिए।