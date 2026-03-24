मुख्यमंत्री निवास में जल्द होगी इस समाज की पंचायत, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा

Nishadraj- राजा निषादराज जयंती पर कटनी और बलदेवगढ़ (टीकमगढ़) में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉफ्रेंस से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मछुआ समाज के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध है। मछुआ और केवट समाज के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मत्स्यपालन कार्य के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आवश्यक सुविधाएं दिलवाई जाएंगी। कृषक कल्याण वर्ष 2026 में समाज बंधुओं की समृद्धि के लिए कार्य होगा। शीघ्र ही मुख्यमंत्री निवास में निषादराज Nishadraj समाज की पंचायत का आयोजन भी किया जाएगा। इस पंचायत में मछुआ समाज के लिए रोजगार, शिक्षा, आवास सुविधा से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाज को निषादराज भगवान के जन्मोत्सव की बधाई देते हुए कहा कि निषादराज और भगवान श्रीराम के प्रसंग को इन कार्यक्रमों में जीवंत किया गया है।