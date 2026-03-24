किसान सम्मेलन में मिलेगी अनेक सौगातें, दतिया में आज सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम

CM Mohan Yadav- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार 24 मार्च को दतिया जिले का दौरा करेंगे। वे जिले के भांडेर में मण्डी प्रांगण में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दतिया Datia जिले में 62 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन और शासन की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं का हितलाभ भी वितरित करेंगे। सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में रतनगढ़ माता मंदिर के पास 33/11 केव्ही 5 एमवीए उप-केन्द्र स्थापना कार्य का भूमि-पूजन करेंगे। पण्डोखर धाम के पास विश्राम गृह निर्माण कार्य एवं रामगढ़ माता मंदिर के पास विश्राम गृह निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे।