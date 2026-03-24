‘आयुष्मान’ योजना के लालच में मरीज को विकलांग बना रहे अस्पताल, ऐसे सामने आई हकीकत

Bhopal- ‘आयुष्मान’ योजना के लालच में कई निजी अस्पताल इलाज के नाम पर मरीजों के साथ सरासर धोखा कर रहे हैं। एक ऐसे ही मामले की हकीकत तब सामने आई जब सीएम से शिकायत के बाद मप्र मेडिकल काउंसिल ने विदिशा के मरीज की सुनवाई कर कार्रवाई की। विदिशा के विवेक यादव को निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने ‘आयुष्मान’ योजना में इलाज के लालच में विकलांग बना दिया। आधार अस्पताल ऑर्थोपेडिक और ट्रॉमा ने मान्यता न होने के बाद भी आयुष्मान में मरीज को भर्ती किया। दूसरी बीमारी के नाम पर इलाज कर दिया। फ्री इलाज के बजाय सीटी स्कैन के 4500 रुपए भी लिए। इलाज सिर्फ चेहरे का किया, कूल्हे के फ्रैक्चर का समय पर इलाज न करने से मरीज का कूल्हा ही खराब हो गया।