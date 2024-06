एमपी में बड़ी घटना, सीएम की केबिनेट मीटिंग के बाद मंत्रालय में जोरदार ब्लास्ट, लगी आग

एमपी में बड़ी घटना, सीएम की केबिनेट मीटिंग के बाद मंत्रालय में जोरदार ब्लास्ट, लगी आग

भोपाल•Jun 11, 2024 / 08:24 pm• deepak deewan

massive blast caused a fire in the ministry after the CM Mohan yadav cabinet meeting -मध्यप्रदेश के प्रशासनिक मुख्यालय वल्लभ भवन मंत्रालय में मंगलवार को जोरदार ब्लास्ट हुआ। मंत्रालय की बिल्डिंग के 4rth फ्लोर पर यह ब्लास्ट हुआ और इसी के साथ बिल्डिंग में आग भी लग गई। ब्लास्ट के साथ आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकलें मौके पर पहुंच गईं। हालांकि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। खास बात यह है कि इस हादसे के कुछ देर पहले मंत्रालय में ही सीएम मोहन यादव ने केबिनेट की मीटिंग ली थी।

बताया जा रहा है कि वल्लभ भवन के एक कमरे के एसी में ब्लास्ट के साथ आग लगी। आग लगते ही कर्मचारी केबिन से बाहर भागे। एसी को सुधारा जा रहा था तभी यह हादसा हो गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंत्रालय पहुंच गईं लेकिन इससे पहले ही कुछ लोगों ने खुद ही आग बुझा दी। यह भी पढ़ें : एमपी में नेशनल हाईवे बंद, भिंड ग्वालियर मार्ग पर कई घंटों से फंसे लोग, वाहनों की लगी लंबी कतार

मंत्रालय (वल्लभ भवन) में आग लगते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चौथी मंजिल पर एक एसी को सुधारा जा रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। आग से धुआं फैला जिससे घबराए कर्मचारी केबिन से बाहर भागे। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। एमपी के मंत्रालय वल्लभ भवन में ब्लास्ट और आगजनी की खबर जिस वक्त सामने आई उसके कुछ देर पहले ही वहां राज्य केबिनेट की बैठक हुई थी। वल्लभ भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने अहम निर्णय लिए और इसमें प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए थे। आगजनी पर कांग्रेस ने उठाए थे सवाल वल्लभ भवन में आगजनी की यह पहली घटना नहीं है। यहां इससे पहले भी कई बार आग लग चुकी है। तीन माह पहले ही मार्च में वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी थी। मंत्रालय और अन्य सरकारी बिल्डिंगों में आगजनी के हादसों के बाद कांग्रेस भी सरकार पर सवाल उठा चुकी है।