22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MLA vs IPS: बेटे को बचाने उतरे भाजपा विधायक, अफसर से भिड़ें…अब दिल्ली पहुंची रिपोर्ट

MLA vs IPS: बेटे को बचाने उतरे विधायक लोधी के खिलाफ आइपीएस लामबंद, कार्रवाई की मांग....दिल्ली पहुंची भाजपा विधायक प्रीतम लोधी(BJP MLA Pritam Lodhi) की रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Apr 22, 2026

MLA vs IPS BJP MLA Pritam Lodhi came to save his son clashed with officer

MLA vs IPS BJP MLA Pritam Lodhi came to save his son clashed with officer दिल्ली पहुंची भाजपा विधायक प्रीतम लोधी की रिपोर्ट

BJP MLA Pritam Lodhi: शिवपुरी जिले के करैरा में थार से पांच लोगों को टक्कर मारने वाले बेटे दिनेश को बचाने उतरे भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बड़बोलेपन के खिलाफ आइपीएस अफसर उतर आए हैं। दिनेश से पूछताछ पर एसडीओपी (आइपीएस) डॉ. आयुष जाखड़ को पिछोर विधायक की धमकी और अमर्यादित बयान की भारतीय पुलिस सेवा संघ ने निंदा की।

भाजपा ने दिल्ली भेजी मामले की रिपोर्ट

विधायक प्रीतम(BJP MLA Pritam Lodhi) के अमर्यादित बयान को भाजपा संगठन ने गंभीरता से लिया है। बयान की रिपोर्ट दिल्ली भेजी है। विधायक के पुराने बयानों से भी संगठन को अवगत कराया है। पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन से मार्गदर्शन मांगा है।

यह भी पेंच

28 अप्रेल को भोपाल के जंबूरी मैदान में लोधी समाज की बड़ी बैठक है। ऐसे में पार्टी फिलहाल इस पर कोई कार्रवाई से बच रही है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जारी किया पत्र

मंगलवार को एसोसिएशन के अध्यक्ष चंचल शेखर ने पत्र जारी किया। लिखा है, करैरा एसडीओपी जाखड़ और उनके परिवार के प्रति विधायक की टिप्पणियां अपमानजनक और अशोभनीय है। यह जनप्रतिनिधि के पद की मर्यादा के विपरीत है। इससे प्रशासनिक तंत्र व सभी अफसरों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पत्र में विधायक के बयान पर कार्रवाई की मांग की है। यह भी कहा कि सिविल सर्विस दिवस पर सिविल सेवा के अधिकारी के साथ किए ऐसे व्यवहार पर यह मांग करनी पड़ रही है।

विधायक ने जनता की आड़ में पहले क्या कहा, फिर कैसे पलट गए..पूरा मामला जानिए

16 अप्रेल: थार से पांच लोगों को मारी टक्कर

विधायक पुत्र दिनेश ने करैरा थाने के सामने थार से पांच लोगों को टक्कर मार दी। बाइक सवार तीन मजदूर, दो महिलाओं घायल हो गईं। दिनेश रौब झाडऩे लगा। बोला-हॉर्न और सायरन बजाया, तुम लोग हटे क्यों नहीं। पुलिस ने दिनेश पर केस दर्ज किया।

16 अप्रेल: विधायक बोलें -जनता और परिवार के बीच जनता मेरे लिए पहले

विधायक प्रीतम ने मीडिया से कहा, जनता और परिवार के बीच जनता मेरे लिए पहले है। जनता से किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। बेटा दोषी है तो जांच के बाद कार्रवाई होगी।

19 अप्रेल: विधायक के बेटे को SDOP ने थाने बुलवाया

एसडीओपी आयुष जाखड़ ने पूछताछ के लिए दिनेश को बुलाया। वह काली फिल्म और हूटर लगे उसी वाहन से पहुंचा। इस पर एसडीओपी ने फटकारा।

20 अप्रेल: बेटे को थाने बुलवाने पर तिलमिलाए विधायक

तिलमिलाए विधायक प्रीतम ने दो वीडियो जारी कर एसडीओपी के लिए कहा, करैरा तुम्हारे डैडी का नहीं है। मेरा बेटा यहां आएगा और चुनाव भी लड़ेगा। और भी अपशब्द कहे।

ये भी पढ़ें

हाईकोर्ट जज को फोन करने के मामले में विधायक संजय पाठक को राहत नहीं, 14 मई को फिर होंगे पेश
जबलपुर
bjp mla sanjay pathak

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Apr 2026 11:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MLA vs IPS: बेटे को बचाने उतरे भाजपा विधायक, अफसर से भिड़ें…अब दिल्ली पहुंची रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मध्यप्रदेश मौसम अलर्ट: 17 शहरों में हीट वेव वॉर्निंंग, 7 में बारिश, 24 घंटे में दिखेगा असर

MP Weather Alert
भोपाल

‘रात की सोच’ आपको कर सकती बीमार, इन 5 तरीकों से बंद होगी ओवरथिंकिंग

Overthinking
भोपाल

MP News: मेट्रो के लिए चाहिए ’80 एकड़’ जमीन, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेज

Bhopal Metro
भोपाल

एमपी में बीएड में दाखिले के नियमों में बदलाव, अभ्यर्थियों को बड़ा झटका

Rules regarding B.Ed. courses revised at Bhoj University
भोपाल

एमपी में अब दुकानों का होगा डिजिटल वेरिफिकेशन, जियो टैगिंग के बाद ही मिलेगा लाइसेंस

Food Licenses Will Now Be Issued Only After Geo-tagging In MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.