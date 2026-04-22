MLA vs IPS: बेटे को बचाने उतरे भाजपा विधायक, अफसर से भिड़ें…अब दिल्ली पहुंची रिपोर्ट

मंगलवार को एसोसिएशन के अध्यक्ष चंचल शेखर ने पत्र जारी किया। लिखा है, करैरा एसडीओपी जाखड़ और उनके परिवार के प्रति विधायक की टिप्पणियां अपमानजनक और अशोभनीय है। यह जनप्रतिनिधि के पद की मर्यादा के विपरीत है। इससे प्रशासनिक तंत्र व सभी अफसरों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पत्र में विधायक के बयान पर कार्रवाई की मांग की है। यह भी कहा कि सिविल सर्विस दिवस पर सिविल सेवा के अधिकारी के साथ किए ऐसे व्यवहार पर यह मांग करनी पड़ रही है।