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एमपी में बीएड में दाखिले के नियमों में बदलाव, अभ्यर्थियों को बड़ा झटका

B ED- भोज विवि में 6 जून को प्रवेश परीक्षा, बीएड को लेकर बदले नियम, अब टीचिंग डिप्लोमा वालों को ही मिलेगा मौका

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भोपाल

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deepak deewan

Apr 22, 2026

Rules regarding B.Ed. courses revised at Bhoj University

Rules regarding B.Ed. courses revised at Bhoj University

B ED- मध्यप्रदेश में बीएड में दाखिले के नियमों में बदलाव किया गया है। मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय ने प्रवेश नियम बदले हैं। इससे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग सकता है। मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-28 के लिए बीएड और डीएलएड (पूर्ण एवं दूरस्थ शिक्षा) पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार बीएड को लेकर बदले नियमों के अंतर्गत अब दो वर्षीय बीएड कोर्स में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड, बीटीआई या कोई अन्य मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया हो। दरअसल, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने इसी शर्त के साथ विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम को दोबारा मान्यता दी है। इसके चलते सीधे ग्रेजुएशन के बाद बीएड में प्रवेश लेने का रास्ता बंद हो गया है, जिससे बड़ी संख्या में कोर्स करने के इच्छुक स्टूडेंट को झटका लग सकता है। इस नई शर्त के बाद ऐसे लोग बीएड का फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंंने सिर्फ किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हैं।

बीएड के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50 प्रतिशत, जबकि इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य

भोज विवि के प्रभारी कुलगुरु डॉ. रतन सूर्यवंशी ने बताया कि बीएड के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50 प्रतिशत, जबकि इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य किए गए हैं। वहीं डीएलएड के लिए अलग पात्रता मानदंड लागू रहेंगे।

5 मई तक आवेदन, बीएड का कुल शुल्क करीब 30 हजार रुपए और डीएलएड का लगभग 19200 रुपए तय

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 मई तक जारी रहेगी और प्रवेश परीक्षा 6 जून को निर्धारित ऑनलाइन केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। फीस की बात करें तो बीएड का कुल शुल्क करीब 30 हजार रुपए और डीएलएड का लगभग 19200 रुपए तय किया गया है।

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईसर) में समर इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा, आईसर में इंटर्नशिप 25 मई से

इधर भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईसर) में समर इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा कर दी गई है। समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 25 मई से 20 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें देशभर के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी शामिल होंगे।

बीएससी, बीटेक, बीई और बीएस- एमएस के छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगे

संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार बीएससी, बीटेक, बीई और बीएस- एमएस के दूसरे से चौथे वर्ष के छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ ही एमएससी और एमटेक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी इस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं।

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Updated on:

22 Apr 2026 08:08 am

Published on:

22 Apr 2026 08:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बीएड में दाखिले के नियमों में बदलाव, अभ्यर्थियों को बड़ा झटका

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