एमपी में बीएड में दाखिले के नियमों में बदलाव, अभ्यर्थियों को बड़ा झटका

B ED- मध्यप्रदेश में बीएड में दाखिले के नियमों में बदलाव किया गया है। मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय ने प्रवेश नियम बदले हैं। इससे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग सकता है। मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-28 के लिए बीएड और डीएलएड (पूर्ण एवं दूरस्थ शिक्षा) पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार बीएड को लेकर बदले नियमों के अंतर्गत अब दो वर्षीय बीएड कोर्स में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड, बीटीआई या कोई अन्य मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया हो। दरअसल, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने इसी शर्त के साथ विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम को दोबारा मान्यता दी है। इसके चलते सीधे ग्रेजुएशन के बाद बीएड में प्रवेश लेने का रास्ता बंद हो गया है, जिससे बड़ी संख्या में कोर्स करने के इच्छुक स्टूडेंट को झटका लग सकता है। इस नई शर्त के बाद ऐसे लोग बीएड का फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंंने सिर्फ किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हैं।