एमपी सरकार का दावा, राज्य में गैस सिलेंडर की दिक्कत नहीं

LPG- पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम को दृष्टिगत रखते हुए एमपी में प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने वर्तमान घटनाक्रम के मद्देनजर अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसके परिपालन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरूण शमी ने समीक्षा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में घरेलू गैस की पर्याप्त आपूर्ति जारी है, उपभोक्ता अनावश्यक रूप से अफवाहों से भ्रमित न हों। देश की रिफायनरी उच्च क्षमता पर कार्य कर रही हैं तथा पश्चिम एशिया के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने सिलेंडर वितरण की व्यवस्था सुचारु बनाए रखने तथा घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।