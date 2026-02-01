भोपाल में कॉलेज छात्राओं ने सीखे लोकतंत्र के गुर, विधानसभा अध्यक्ष से की मुलाकात

इस शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य आकर्षण विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रमुख सचिव रविन्द्र शर्मा से हुई विशेष भेंट रही। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और समाज सेवा व नीति निर्धारण में युवाओं की भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ विधायी प्रक्रियाओं का व्यावहारिक ज्ञान उन्हें एक सजग नागरिक बनाने में सहायक होगा।